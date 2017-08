"Valderrama es uno de los mejores diseños, es precioso"

Asoma en el horizonte una gran cita deportiva en la comarca. La tercera edición del Andalucía Valderrama Masters-Fundación Sergio García se celebrará del 19 al 22 de octubre. Entre sus numerosos atractivos está, como adelantó Europa Sur, la participación de Jon Rahm, que tendrá en el campo sanroqueño su debut profesional en España. El joven vasco está asombrando en el mundo del golf en su primer año como profesional, con victorias en el PGA Tour y en el Circuito Europeo, y es quinto jugador del mundo. "Valderrama es uno de los mejores diseños que he visto en mi vida", asegura el golfista, que dice estar "deseando jugar" ante el público español.

Jon Rahm (Barrika, Vizcaya 10/11/1994) está impaciente por jugar el Andalucía Valderrama Masters, una cita marcada en rojo dentro de su calendario. "Tengo muchas ganas de que llegue el torneo para jugar delante del público español, va a ser una semana muy especial. Animo a que vengan a apoyarnos y a vernos jugar, que no se lo pierda nadie, vamos a estar todos y si el público se divierte, también nos divertiremos nosotros" , afirma.

"Después del Open de Irlanda fui a entrenar a Valderrama y al ponerme en el tee del uno sentí mucha alegría. La primera vez que jugué el campo fue hace cinco años cuando vine con el equipo nacional a la Copa Sotogrande. No fue la misma sensación; entonces yo era un jugador diferente al que soy ahora. Recuerdo que sopló un huracán de cuidado", rememora el actual número tres en la Carrera a Dubai.

"Valderrama es uno de los mejores diseños que he visto en mi vida, visualmente es precioso y está cuidado de una manera maravillosa. No hace falta que los campos midan 10.000 metros para ser exigentes. Valderrama me parece divertidísimo, te hace pensar y jugar todo tipo de golpes y, si fallas, te la puedes jugar. Te mantiene en vilo", declara Rahm.

En su introducción al golf tuvo algo que ver Valderrama y la Ryder Cup de 1997. Lo cuenta su padre, Edorta: "Dos amigos de Bilbao fueron a la Ryder Cup gracias a una invitación y volvieron alucinados, no tenían ni idea de golf pero contaron que fue muy emocionante. Dos años después, Eduardo Celles abrió su escuela de golf en Bilbao y nos apuntamos. En 2003 comenzaron a jugar mi mujer, Ángela, y mis hijos Jon y Eriz".

La familia se enganchó al golf y era habitual sus viajes a San Roque para disfrutar del Volvo Masters. En 2007, Jon visitó por primera vez Valderrama. "Nada más entrar por el acceso del hoyo siete vimos a Thomas Björn, luego fuimos al uno a ver la salida de Poulter y Sergio, seguimos a Poulter que dio un tirazo en el uno y de ahí al hoyo tres donde Justin Rose hizo canasta, pero me escapé de mi aita y solo lo vi yo. Volvimos al cuatro con Poulter y en el cinco nos quedamos a ver a Colin Montgomerie. Lo siguiente que recuerdo es el hoyo 17, que, por cierto, me recuerda al 15 de Augusta sin ser cuesta abajo. El 17 es un hoyazo. La calle es estrecha, hay que pegar un señor drive y en el segundo golpe te pones a temblar", recuerda al detalle aquella experiencia el jugador vasco. "En el green del 18 me firmaron el polo Nick Dougherty, Paul Casey y el Pisha, que no creo se acuerde. Harrington había ganado el Open Británico ese año y le pedí la gorra pero dijo que no podía dármela. No me llevé guantes, gorras ni bolas, nada, sólo unos seis autógrafos en el polo. De allí fuimos al putting-green y a la cancha de prácticas a ver más golf", añade.

Diez años después de lograr, Jon volverá a la comarca, a San Roque, a Valderrama convertido en uno de los mejores jugadores de mundo y muy orgulloso de jugar su primer torneo profesional en España. "De aquel niño que fue por primera vez a Valderrama en 2007 queda todo, sigo con la misma ambición y los mismos sueños pero tengo la suerte de que los sueños se están cumpliendo. Aunque, lo que me está pasando este año… ni Steven Spielberg lo habría soñado en sus mejores películas. Ganar como gané en Torrey Pines, ganar de la manera que lo hice en Irlanda… no, eso no pasa ni en los mejores sueños", concluye.