Valderrama, con un cartel de lujo

Diecisiete golfistas españoles tomarán parte desde el próximo jueves en el Andalucía Valderrama Másters, competición perteneciente al Circuito Europeo de golf que se desarrollará en el campo sanroqueño hasta el próximo domingo. Entre los integrantes de la Armada Española destacan el anfitrión, Sergio García, la gran revelación del presente curso, Jon Rahm, el representante local, Álvaro Quirós, y el incombustible Chema Olazábal, que participó en ese mismo escenario en la Ryder Cup de 1997 como integrante del victorioso equipo europeo.

Entre los nombres que se echarán de menos los del canario Rafa Cabrera y el malagueño Miguel Ángel Jiménez, cuyos compromisos con sus patrocinadores les obligan a estar en otras competiciones.

La relación completa de los jugadores españoles que acuden a esta cita es: Chema Olazábal, Sergio García, Jon Rahm, Pablo Larrazábal, Adrián Otaegui, Álvaro Quirós, Carlos Pigem, Gonzalo Fernández-Castaño, Samuel del Val, Marcos Pastor, Alejandro Cañizares, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Eduardo de la Riva, Pep Anglés, Álvaro Velasco y Jordi García Pinto.

Se da la circunstancia de que aunque el vencedor en 2016 en Valderrama fue el Andrew Johnston, la competición que se celebró entonces fue el Open de España, por lo que realmente el defensor del título es precisamente el castellonense Sergio García, que venció hace ya seis años.

A esta representación nacional se suma un no menos escogido grupo de extranjeros. Hasta cinco ganadores de Grandes se encuentran ya en las calles del mítico campo de Sotogrande. Junto a los españoles Sergio García (Masters de Augusta 2017) y José María Olazábal (Masters de Augusta 1994 y 1999), están Padraig Harrington (Open Británico 2007 y 2008, US PGA Championship 2008), Danny Willet (Masters de Augusta 2016) y Martin Kaymer (US PGA CHampionship 2010 y US Open 2014).

Valderrama recibe también a varios jugadores que ya cuentan con una victoria esta temporada como son los casos del inglés Matt Wallace, vencedor en el Open de Portugal, los italianos Edoardo Molinari (Trophee Hasan II) y Renato Paratore (Nordea Masters); el norteamericano Julian Suri (Made in Denmark); el francés Romain Wattel (KLM Open Holanda) o el argentino Andrés Romero (BMW International Open).

El sueco Robert Karlsson fue número uno de Europa en 2008 y cuenta con once títulos del circuito. Esta temporada logró un tercer puesto en el British Masters hace solo dos semanas. Karlsson encabeza la representación sueca que incluye otros grandes nombres como Peter Hanson, Niclas Fasth o Johan Edfords.

Entre los ingleses destaca el vencedor del pasado año en ese escenario, Andrew Johnston, junto a Matt Wallace, que llega a Valderrama tras una sensacional semana en Italia donde terminó en cuarto lugar, o ganadores del circuito como James Morrison, Andy Sullivan, Lee Slattery o Robert Rock.

El danés Søren Kjeldsen ganó el Volvo Masters de 2008, fue segundo empatado en el Andalucía Valderrama Masters de 2010 y cuarto empatado en el Open de España el año pasado. Dos de sus cuatro títulos del circuito los ha ganado en Andalucía, el Volvo Masters y el Open de Andalucía 2009.

El irlandés Shane Lowry, ganador del WGC - Bridgestone Invitational 2015; el italiano Mateo Manassero; el holandés Joost Luiten, segundo clasificado el año pasado en el Open de España; los galeses Bradley Dredge y Jamie Donaldson o los franceses Raphaël Jacquelin y Grègory Bourdy, también comparecerán.