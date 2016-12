Valderrama, un campo máster

El Real Club de Golf Valderrama es una referencia mundial en gran medida por la combinación de belleza y dificultad. El campo sanroqueño de Sotogrande que albergó la Ryder del 97 mantiene su reputación un año más ya que el Circuito Europeo de Golf ha vuelto a situarlo entre los más exigentes de su Tour.

Los hoyos 7 y 16 del recorrido sanroqueño entran en la lista de los diecicocho más complicados de la temporada en una relación confeccionada por el propio European Tour.

El 7 de Valderrama es un par 4 que tiene 490 yardas y una media de 4,48. Kristoffer Broberg firmó un +8 en el pasado Open de España Masters.

El 16 del mítico campo es un par 4 de 433 yardas y una media de 4,52. Hasta tres jugadores -Jorge Campillo, John Hahn y Ryan Evans- sufrieron un +8 también en el último torneo que acogió el club de Sotogrande.

Los otros hoyos más selectos por su dificultad son el 1 y el 13 del Royal Pines Resort (Australia), el 1 del Oakmont (Estados Unidos), el 18 y el 4 del Pretoria Country Club (Sudáfrica), el 16 y el 3 del Four Seasons (Mauricio), el 15 del Wentworth Club (Escocia), el 11 del Augusta National (Estados Unidos), el 10 y el18 del Carnoustie (Escocia), el 18 del Himmerland (Dinamarca), el 5 del Genzon (China), el 11 del Royal Troon (Escocia), el 17 del Andrews Old Course (Escocia) y el 9 del Phoenix Gold (Tailandia).