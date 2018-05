El Utrera no sabe de fiestas

La presunción de que el CD Utrera llegará el próximo domingo (12:30) al San Rafael de Los Barrios poco menos que a cubrir el expediente es un error y grave. El conjunto mostachón avisa de que pretende asirse a la novena plaza porque entiende que eso le abre la posibilidad de jugar, por primera vez en su historia, la Copa Federación. Además, jugadores y técnicos defienden en los medios locales que son deportistas y honestos y que competirán hasta el final.

El capitán del Alcalá, otro de los equipos implicados en la pelea por la salvación con la UD Los Barrios, Gonzalo Trigueros, expresó ayer en Europa Sur su convencimiento de que el conjunto de Carlos Ríos afrontaba la última jornada con mayores opciones de permanencia porque el rival de los gualdiverdes, el Utrera "no se juega nada".

Desde el vestuario del San Juan Bosco no han tardado en responder. Y aseguran que harán lo posible por competir y no solo por amor propio, sino porque su técnico, el exfutbolista Jesús Galván, realizará el último examen a sus futbolistas antes de decidir sobre su continuidad en el club. Y el preparador no vería para nada con buenos ojos que sus jugadores se relajasen.

Galván, que se hizo cargo del plantel hace un mes, ha expresado su interés por disputar la Copa Federación el próximo curso. Por derecho solo pueden hacerlo los ocho primeros del grupo, pero el Sevilla C (sexto) casi seguro renunciará y para poder ocupar esa plaza, es necesario que acabe noveno. La opción: obtener un punto más de los que el Cabecense consiga esta noche en Puente Genil.

Álex del Río y Jesús Blanco, por sanción, son bajas. El lesionado Orozco, que arrastra molestias, será duda hasta última hora.