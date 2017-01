El Utrera espera a un San Roque "motivado y en su mejor momento"

El Utrera se presenta mañana en el Manolo Mesa (12:00) en una mala racha de resultados, sumando dos derrotas y un empate en los tres últimos encuentros, marcadores que han descabalgado, de alguna forma, a los de Miguel Ángel Montoya de la pugna incluso por uno de los puestos de honor en el grupo X de Tercera. Aunque son las cuentas de la lechera, de haber logrado imponerse a San Roque de Lepe (2-0), Recre B (2-0) -ambos fuera de casa- y Sevilla C (1-1) este pasado fin de semana, hubiese alcanzado los 38 puntos, es decir, los mismos que actualmente tiene el Écija Balompié, el cuarto.

Al respecto, el técnico del rival del San Roque destaca que "queremos quitarnos esa espinita, la verdad, porque deberíamos tener más puntos de los que llevamos pues han habido partidos donde hemos merecido lograr algo más pero las circunstancias de los partidos nos marcaron, creo que podíamos tener cinco o seis puntos más y estar ahí".

Fuera de casa, los del San Juan Bosco no han andado demasiado bien, con sólo dos victorias y seis derrotas además de dos igualadas. Precisamente el curso pasado arrancaron un 1-1 del feudo sanroqueño, un rival del que Montoya no se fía pese a ser el colista pues "vienen de dos buenos resultados" y no espera que estén fatigados tras dos partidos esta semana, según él "porque puntuando el cansancio se olvida", advirtiendo que "van a estar muy motivados, acaban de igualar ante el Algeciras al final y seguro que nos vamos a medir a un rival súper difícil pero espero que seamos capaces de imponernos sobre el verde y sacar algo positivo", e insistía en que los jugadores del San Roque "va a estar muy enchufados y en el mejor momento de la temporada".

Montoya reconoce además que la baja por sanción del pichichi rojillo Copi es una buena noticia para su conjunto pues "es un futbolista que marca la diferencia y está marcando un buen número de goles por lo que si no nos lo encontramos en el campo, mejor para nosotros".

Por su parte, no podrá contar para este choque con los lesionados Sibu y Manu, mientras que regresan Blanco, que estaba sancionado, y el argentino Facundo.

El preparador del cuadro utrerano reconocía, no obstante, que en lo extradeportivo están viviendo "días convulsos" tras la dimisión, por temas laborales, del presidente del club. "Nos deben varias nóminas pero ahora parece que va a entrar un grupo de empresarios de la ciudad que van van a sacar el proyecto adelante", explicó Montoya, que confía en que mañana los aficionados puedan disfrutar de un encuentro entretenido.