La Unión visita al Gerena, el mejor equipo de 2018

La Unión Deportiva Los Barrios visita mañana (12:00) al Gerena, el mejor equipo del grupo X de Tercera desde que arrancó 2018. El conjunto gerenense ha sumado 19 puntos en las nueve jornadas disputadas de la segunda vuelta, lo que le ha valido para auparse a la quinta plaza, a solo dos puntos de los puestos que dan derecho a disputar la mal llamada liguilla.

El conjunto rojinegro se apuntaló de cara a la segunda vuelta con la llegada del central Camacho, procedente del Sevilla C, y de los colombianos Kevin y Came, si bien el primero de ellos aún no ha disfrutado de minutos y el segundo, un delantero, no ha conseguido reunir la documentación necesaria y su inscripción está en suspenso.

Si Los Barrios comienza con la plantilla actual estaría obligado a disputar la liguilla"

"Seguimos con una plantilla corta, pero afortunadamente muy competitiva y nos están respetando las lesiones", recalca el entrenador, Alejandro Ceballos.

"Somos los mismos que antes, cuando no cuadraban los números", sostiene el preparador en referencia a la mejora protagonizada por los suyos. "Todo tiene su lógica, igual que sucede con la Unión, que ha hecho un equipo nuevo, bien costeado y al que lógicamente le están llegando los resultados".

"Conozco bien a Carlos Ríos, porque hemos pasado los dos por el Recreativo de Huelva", recuerda Ceballos, si bien los dos técnicos no llegaron a coincidir nunca en la estructura del Decano. "Además he tenido conmigo a alguno de sus jugadores como Rojas, Ekedo... de haber empezado con esta plantilla la Unión estaría obligada a acabar en una de las cuatro primeras plazas".

"Los números son un reflejo de la realidad y no se puede hablar de sorpresa", recalca. "Cuando uno enlaza ocho jornadas sin perder es porque está haciendo las cosas bien y por lo tanto, como cada uno estamos peleando por objetivos muy concretos, lo más probable es que veamos un duelo en el que los dos equipos pelean por la victoria, porque no nos podemos conformar con un empate ya que, entre comillas, no nos vale".

"En nuestro caso nos vimos obligados a empezar tarde, con un déficit de plantilla tremendo y, lógicamente, todo necesita su tiempo, no existen las varitas mágicas", abunda el preparador, que añade: "Ahora la dinámica es buena, hacemos un fútbol alegre, buscamos ganar los partidos y por eso estamos ahí cerca, esperemos que ante la Unión no nos encontremos el campo en malas condiciones".

Ceballos, que entiende que en esta primera temporada tras la llegada de los nuevos propietarios el Gerena no estaba obligado a pelear por las cuatro primeras plazas ("casi se podría hablar de una temporada de transición") admite que en la situación actual se ve forzado a pelear por una de las cuatro primeras posiciones. "Somos profesionales y como tales queremos alcanzar los mejores objetivos", recalca.

"Estamos a un punto y queda tiempo suficiente", defiende. "No solo nosotros. Yo entiendo que igual quitando el Cádiz B, del segundo al octavo estamos en un pañuelo y que cualquiera puede entrar, porque tengo claro que alguno de los cuatro primeros clasificados se va a caer".

"Lo que no podemos tener es prisa", desliza. "Lo importante es estar entre los cuatro primeros en la jornada 38".

El Gerena afronta el duelo frente a la Unión con todos los integrantes de su plantilla que federativamente están en disposición de ser alineados.