La Unión, a la toma de Lebrija

Atlético Antoniano y Unión Deportiva Los Barrios dirimen esta tarde (18:30 horas) uno de esos partidos que pueden valer una temporada, en este caso la permanencia en Tercera división. No será definitivo (aún quedarán 15 puntos) pero sin duda que el vencedor tendrá mucho ganado, tanto en la puntuación clasificatoria, como en lo moral y también con respecto al resto de equipos implicados en esta lucha.

Los barreños, con todos sus efectivos disponibles, incluido José, parten con la ventaja de verse fuera de peligro por segunda vez este curso aunque la anterior vez, hace quince días, la defensa de la plaza salió rana. La victoria sobre el Coria (2-0) y la derrota lebrijana en Castilleja hizo que ambos permutasen posiciones teniendo los de la Villa un punto a favor sobre un rival al que ya vencieron (3-0) en casa la última vez que se vieron. Ganar significaría para los gualdiverdes poner cuatro puntos sobre el pozo y, quien sabe, si metiendo a otros rivales por debajo.

El preparador de la Unión, Rafa Escobar, comentaba en la previa que "hemos llegado a las últimas jornadas jugándonos el ser o ser en cada partido, una semana sí y otra también. Nos hemos endurecido jugando partidos importantes, que sabemos la importancia que tiene la visita a Lebrija y también sabemos lo que nos ocurrió hace quince días en Alcalá y no queremos volver a cometerlos".

Precisamente esta "experiencia nos puede y nos tiene que valer y espero que el equipo dé, metafóricamente hablando, el porrazo encima de la mesa y decir de una vez que vamos salir victoriosos de una situación que hace unas semanas estaba tremendamente complicado de lograr el objetivo".

En referencia a esa visita al Ciudad de Alcalá, entiende que "nunca hay dos encuentros iguales ni parecidos" y es por eso que "queremos que el equipo compita, eso es fundamental para estar dentro del encuentro, disputarlo y tener opciones de ganar y para ello hay que entrar muy bien, concentrados, y ser sabedores de la dificultad que tiene, pero hay que saber leerlo bien, interpretar bien cada momento porque en el transcurso del mismo habrá hasta dos o tres partidos diferentes".

Escobar no entiende de estadísticas pues lo único que "hay que hacer es jugar y competir. Los números no valen de nada porque hemos sido capaces de ganar en el Nuevo Mirador y luego hemos ido a Alcalá y perdimos".

El Antoniano sabe lo que es vencer al Algeciras "pero no es lo mismo medirse a uno de los grandes que, o con todos mis respetos, al San Roque que ahora mismo no pasa un buen momento. Influye todo, el aspecto anímico, el psicológico, las motivaciones... en unos partidos afloran más que en otros", añadiendo además que "he visto al equipo trabajar muy bien durante la semana, las perspectivas son idóneas y queremos seguir dando pasos hacia adelante y para eso es importantísimo sacar un resultado positivo".