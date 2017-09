Unión, te toca responder

Sobre el Sevilla C, apuntó que "tenemos dudas a ver qué equipos nos podemos encontrar pues es un grupo nuevo, un entrenador que debuta y en esta primera toma de contacto son imprevisibles" apostillando que "aunque es su segundo filial son una de las mejores canteras de España y que vienen de jugar al máximo nivel en categorías inferiores".

El isleño destacó en la Cadena Ser que "tenemos mucha gente joven que se debe adaptar a la exigencia que hay en la categoría, donde todo se paga y cualquier error te puede poner el partido cuesta arriba. Vamos a pasar ese periodo de adaptación y que sea lo más rápido posible para no sufrir en la clasificación".

El técnico gualdiverde destacó que durante esta semana analizaron el partido frente al Castilleja "y sacamos en conclusión que la derrota fue más por nuestros errores en la salida del balón y sobre todo en zonas de riesgo. Trabajamos para tratar de evitar esos fallos porque no es normal que con las buenas sensaciones que dimos nos fuésemos a casa con un 0-3".

Juanma Carrillo ofreció la lista de convocados, donde dio un voto de confianza a sus chicos citando a todos los que estuvieron en el acta del domingo anterior a excepción lógicamente del sancionado Labra (cuatro partidos de castigo por insultar al árbitro según reflejó el Comité). Su puesto lo ocupa el delantero Antonio Prieto. Pese a llevar poco más de 24 horas en el equipo, el ex del Ceuta ya podría debutar.

La Unión Deportiva Los Barrios afronta esta mañana la segunda jornada de Liga (11:30) en el grupo X de Tercera. Lo hace en casa del Sevilla C, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, en un choque donde tanto unos como otros llegan obligados a la victoria tras las derrotas de la semana pasada, especialmente los barreños, que cayeron de manera contundente y de forma sorpresiva en el San Rafael por 0-3 con el Castilleja.

Un filial muy renovado que llega a la cita con dos bajas importantes

El Sevilla C cambió mucho con respecto al año pasado, empezando por el banquillo donde Paco Gallardo y Carlos Marchena relevaron en el cargo a Chesco Pérez. Los sevillistas se presentan a la cita ante la Unión con una derrota (3-2) ante el Atlético Espeleño en un choque donde jugaron media hora con diez por la expulsión de Diego, baja para este encuentro (Carlos ocupará su plaza en el once) junto Salvi Moya. El ex del Recre B se lesionó a los 16' de entrar en el campo. El exjugador gualdiverde Pejiño saldrá otra vez de titular.