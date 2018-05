Unión, sólo te queda una

La Unión Deportiva Los Barrios tuvo en su mano una victoria en Huelva que le habría insuflado vida, pero la dejó escapar. Luego vio cerca un empate que, como mal menor, le habría llevado a la última jornada dependiendo de sí misma para quedarse en Tercera. Pero ni eso. El equipo barreño, después de todo el esfuerzo realizado para enmendar una mala temporada, sucumbió ayer ante el filial del Decano y llega al final de la Liga con el panorama muy complicado.

No hay muchas combinaciones. La Unión necesita vencer en casa el próximo fin de semana a un Utrera que ya no se juega nada, pero también requiere que el Alcalá no venza al Sanluqueño. Al menos tiene garantizado que este equipo planteará batalla, por cuanto necesita ganar para mantener su cuarta plaza, que da derecho a disputar la fase de ascenso y que está amenazada por la Lebrijana. Si ganan, los barreños tendrán 43 puntos. Juegan el Guadalcacín (42 puntos) y el Atlético Onubense (41) en el campo del primero, así que uno de los dos caerá. La otra plaza en el pozo será por tanto para el Alcalá o para Los Barrios.

El equipo de Carlos Ríos empezó muy bien. No habían transcurrido ni quince minutos cuando se puso por delante. El mexicano Alan se olvidó de su paso por el Decano para agarrar un balón en el costado izquierdo del área, amagar por dentro y salir por fuera, topando con el pie de Miguel Fernández. El árbitro no dudó. Penalti. Copi ejecutó la pena máxima a su derecha y Vichi se tiró al lado contrario. 0-1, buen comienzo.

El filial quiso darle mucho ritmo al partido, consciente de que la velocidad en el juego iba a terminar pasando factura al cuadro de Carlos Ríos, pero lo cierto es que tanto Hedrera como Rojas terminaban dominando todo el juego interior ofensivo del Decano, así como los centros laterales que el cuadro recreativista envió al área. No es menos verdad que se mascó el empate hasta en tres ocasiones. La primera en una acción de Manu Torres, que agotó el tiempo al máximo para estrellar un balón suelto en el área en el cuerpo del portero de la Unión; la segunda en otro balón suelto, esta vez más cerca de la frontal, que Díaz envió cerca de la escuadra con un tiro con la zurda. El propio Díaz no llegó a rematar un servicio desde la derecha cuando se encontraba en boca de gol, ya muy cerca del descanso.

Tras el descanso, de una falta protestada por los barreños pero que no parecía no revertir demasiado peligro en el costado izquierdo del ataque albiazul se gestó el empate. Iván Martín se sacó un disparo seco que se coló por el palo corto de Adrián Jiménez, que esperaba el centro. Vuelta a empezar.

A Los Barrios cada vez le costaba seguir más las revoluciones de los recreativistas, que fueron acumulando acercamientos, pero sin demasiado peligro. Los visitantes ni siquiera se asomaban al área de Vichi. Se llegó entonces al minuto 80. Iván Robles encontró a Misffut al espacio y el atacante sirvió raso al corazón del área, donde apareció Díaz para mandarla con delicadeza y pasión al fondo de las mallas. No sirvió de nada que los barreños protestaran el fuera de juego.

Con el 2-1 el Atlético Onubense se hizo mayor y se dedicó a gestionar su ventaja para evitar sobresaltos. Y llegó el pitido final. Los gualdiverdes acabaron el partido cabizbajos. Haciendo ya cábalas de cara un fin de semana en el que se jugarán toda la temporada.