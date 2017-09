La Unión sigue sin levantar la cabeza

La Unión Deportiva Los Barrios no levanta cabeza. Tras cuatro jornadas, los barreños siguen sin ganar en un arranque de liga que recuerda al del año pasado, aunque al menos en esta campaña tienen un punto (el curso anterior no puntuaron hasta la sexta, mientras que el primer triunfo llegó en la décima).

Juanma Carrillo sigue sin dar con la tecla del equipo. Pese a tener unas buenas ideas futbolísticas, por unas razones u otras no ha repetido once inicial. Ayer pudo de inicio a Antonio Prieto y sobretodo a Goito, al que no castigó pese a saltarse la semana pasada el duelo ante el Arcos.

Pedro, de penalti, logra el segundo gol de los barreños en Liga. Goito y Prieto, titulares

Y es que después de su prometedor empate ante el Arcos en la jornada anterior, volvió a perder, también por la mínima, como en su anterior desplazamiento ante el Sevilla C. El equipo cordobés si que se reencontró con el triunfo frente a una Unión a la que otra vez le faltaron muchas cosas para ganar un partido.

Salió más enchufado el equipo cordobés y eso le facultó para mandar en el partido ante un Los Barrios cohibido y con pocos recursos al que apenas le alcanzaba para defenderse y no bien. Aguantó casi media hora, momento en el que Diego -cinco goles ya- marcó un bonito gol a la salida de un córner.

El gol puso en guardia a los gualdiverdes, que adelantaron algo sus líneas y se fue tímidamente a por el empate.

Pero lo hizo sin demasiada convicción y básicamente en aciones a balón parado, donde en última instancia el portero local estuvo muy atento. Tampoco es que el equipo barreño le sometiera a ningún asedio notable. Hubo ganas, pero faltaron buenas ideas y Los Barrios se fue diluyendo en su propia impotencia.

Tras el descanso, se mantuvo el mismo guión. El partido lo dominaba el Espeleño, con más ritmo, con más energía y con mejor posicionamiento sobre el campo. Y sólo necesitó once minutos para hacer el 2-0, cuando Mario cabeceó a la red un buen servicio de Guti en una acción en la que la defensa visitante posiblemente pudo haber hecho algo más.

Fue entonces cuando se apreció una notable reacción en el once barreño, que con la entrada de Salcedo, Pedro y Orihuela ofreció más alternativas en ataque. Y acortaría distancias tras un penalti de Manolillo que transformó Pedro Muñoz (79').

A partir de ahí, el partido fue para los de Carrillo, que se fueron a por el 2-2 con tanta ansiedad como imprecisiones. Y aunque tuvieron más el balón, no consiguieron ocasiones para empatar. Vuelta a casa sin premio.