La Unión no sabe jugar contra diez

La Unión Deportiva Los Barrios firmó ayer un empate -el segundo en cinco días- a pesar de jugar desde el minuto 32 con un hombre más por la expulsión del meta visitante Jorge. El resultado impide que los de la Villa abandonen los puestos de descenso a Primera Andaluza a pesar de que hilvanan ocho jornadas sin conocer la derrota y que han subido un puesto en la clasificación, viéndose beneficiados, todo hay que decirlo, por el aplazamiento del duelo que debían disputar Atlético Onubense y Balompédica Lebrijana.

En el encuentro de la tarde de ayer ante los aracelitanos el equipo de Carlos Ríos mereció más. especialmente porque su rival, el Ciudad de Lucena, renunció a la victoria en el minuto 50. Una decisión avalada, entre otras cosas, porque se había quedado en inferioridad numérica en la primera media hora y había perdido nada menos que a su portero titular.

Tras ocho jornadas sin perder, los de la Villa suben un puesto, pero siguen en descenso

Este compromiso intersemanal estuvo muy condicionado por tres factores. Dos climatológicos, muchísima agua y fuerte viento. Y el tercero que los de casa tuvieron la ventaja de jugar poco más de una hora con un jugador más tras la expulsión del meta visitante Jorge al tocar el esférico con las manos fuera del área de manera voluntaria si bien era un balón dividido aunque quizás de haber seguido la jugada Alan se hubiese quedado con toda la portería para él.

El agua fue protagonista de los primeros 45 minutos y eso condicionó mucho el juego tanto que apenas hubo ocasiones de gol.

La primera acción con cierto peligro llegó en el 9' con un remate de cabeza de Copi a centro de Mario que detuvo sin problemas Jorge, que a esas alturas aún defendía el marco.

La réplica llegó dos después con un lanzamiento de Fede desde fuera del área que buscó con la rosca el palo más alejado de Adri Jiménez, pero el balón se fue fuera por poco.

La Unión dominaba aunque las contraste visitantes apuntaban a un peligro que nunca llegó.

Con el duelo condicionado por el estado del campo llegó la jugada clave. Una pelota en largo hacia el mexicano Alan propició la salida del portero Jorge pero el esférico se paró en un charco y le quedó franco al gualdiverde. El meta se lanzó en plancha para despejar con las mano. Falta y roja directa. Era el minuto 32 y pese a las protestas no hubo marcha atrás aunque el juego tardó cuatro más en reanudarse.

No pasó nada hasta el descanso y tras el mismo fue la Unión el único que quiso pero no pudo. Pirulo, en el 46', disparó alto dentro del área y en el 50' Edu Maceira marcó el 1-0 pero le señalaron falta sobre el defensor, León.

El Lucena, con diez, renunció al ataque descaradamente y se dedicó a achicar el terreno de juego y los de Carlos Ríos, pese a tener el balón, cayeron en la trampa de los de Diego Caro pues al no poder rasear el cuero buscaron llegar por arriba dando siempre ventaja a los cordobeses.

Pasaron los minutos y sin nada que rescatar salvo en el añadido donde primero Víctor Díaz y luego la tuvo el local Juanma que, a trompicones, llegó hasta el área pequeña pero no supo resolver. La Unión se tuvo que contentar con un punto.