La Unión, ante un rival que piensa en liguilla

La Unión Deportiva Los Barrios visita (18:30) a un Atlético Espeleño que muchos veían en agosto como una cenicienta y que ahora es la revelación y quiere luchar por la fase de ascenso a Segunda división B. El conjunto de Espiel ya ha logrado su objetivo, la permanencia, y es quinto a cuatro puntos del Algeciras, cuarto.

Sin más presión que la ilusión, el Espeleño asegura que va a dar guerra por la cuarta plaza. "Es el momento de crecer como equipo", dijo su técnico Rafa Navarro.

La Unión, que llega en su mejor momento de la temporada, aspira a abandonar los puestos de descenso y dar un paso importante por la permencia. La visita no es fácil porque el Espeleño también llega en un buen momento, después de enlazar seis semanas sin conocer la derrota. El pasado domingo consiguió los tres puntos tras una remontada espectacular en casa del Castilleja, donde se puso con dos goles por debajo. "Mi equipo no salió bien al principio del partido y nos pusimos pronto con el marcador en contra pero reaccionó y le dio la vuelta al marcador", dijo Navarro, satisfecho tras el partido por haber conseguido el objetivo.

En Espiel tienen claro que es momento de pensar en algo más en este final de temporada. "Quedan once partidos y no tenemos presión ninguna, como sí tienen otros clubes con un presupuesto superior al nuestro. Así que hay que disfrutar, seguir jugando al fútbol y seguir trabajando" , expone Siles, central del Espeleño, rival mañana de los gualdiverdes. "Los equipos que están son superiores en lo económico, pero no tenemos que temerle a nadie. Con la permanencia conseguida vamos a pelear y lo vamos a intentar", apuntó uno de los capitanes del equipo cordobés, que dice "dará guerra".