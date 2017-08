La Unión aún quiere más

La Unión Deportiva Los Barrios aún no da por cerrado el capítulo de fichajes. La incorporación el martes del delantero David Salcedo (CD Huétor Vega) parecía completar la vanguardia del equipo pero el cuerpo técnico, encabezado por Juanma Carrillo, aún quiere un atacante más aunque no es la única zona que esperar reforzar en estos próximos días ya que está peinando el mercado en busca de un lateral derecho y un pivote.

El conjunto de la Villa quiere además que esas incorporaciones también den un salto de calidad a una plantilla joven pero que ya ha demostrado en los dos partidos de pretemporada que ha disputado que precisamente le sobra clase.

De hecho, Carrillo, con la ayuda del director deportivo, Juan Sánchez, tienen echadas sus redes en varios jugadores de Segunda B y sólo están "a la espera de que haya descartes o bien que empiece la temporada y vean que no tienen sitio en sus respectivos conjuntos y puedan venirse con nosotros", señaló ayer el preparador del cuadro barreño.

Además, lo tiene claro. "La gente que yo quiero está en Segunda B y vamos a esperar aunque su ideal sería que pudieran estar cuanto antes para poder contar con ellos para el arranque liguero frente al Castilleja".

Sobre la inesperada salida de Joselito Cornejo, explicó que "el jugador tiene su historia y eso está en manos del club, que es con el que tenía el compromiso, no conmigo" y admitió que "yo no quería contar con un jugador que no está centrado en el equipo al 100%".

En cuanto a la liga, a poco más de tres semanas para el inicio destacó que "es muy pronto para valorar pero parece que habrá otros dos grupos, uno de siete u ocho conjuntos que están realizando una inversión fuerte por ascender. Arcos, Ceuta, Algeciras, Sanluqueño, Utrera, Cabecense y ahora el Gerena con el grupo que ha entrado (está el hermano de Sergio Ramos) pueden ser candidatos. Luego estamos el resto".