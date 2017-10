La Unión nombra entrenador a David Dolibramento

La Unión Deportiva Los Barrios presentó ayer al algecireño David Dolibramento, que dirigía a la UD Tarifa de la Segunda juvenil, como el nuevo entrenador de su equipo de Tercera división, que el pasado domingo abandonó los puestos de descenso al vencer en Lucena por 2-4 tras remontar un 2-0. Dolibramento tiene claro que su trabajo consiste en aprovechar la línea ascendente de los gualdiverdes "y lograr los puntos necesarios para la permanencia".

"Me veo con ganas y entiendo que es el momento adecuado para dar el paso adelante", dijo el míster en la rueda de prensa de su presentación. "Es una oportunidad importante", recalcó.

"No cabe duda de que moralmente el equipo está mejor después de los tres partidos de la semana pasada, en los que ha sumado siete puntos", abundó el nuevo míster, que entiende que de posibles cambios en la plantilla "deben hablar Rafa Escobar y Juan Sánchez", en referencia al director deportivo y al secretario técnico de la Unión.

David Dolibramento, de 29 años, se encontraba en estos momentos al frente del Tarifa de la Segunda Andaluza juvenil, en el que desembarcó después de haber dirigido el pasado curso al CD San Bernardo de la Segunda Andaluza senior. Comenzó su trayectoria como técnico en los escalafones inferiores del CD Salesianos y pasó por AD Taraguilla, CD San Roque y actuó como informador de cantera en la comarca para el Real Betis Balompié.

El director deportivo, Rafa Escobar, explicó que la Unión necesitaba "un entrenador valiente" por la "situación delicada del equipo", aliviada por sus resultados en las tres últimas jornadas. "Necesitábamos a alguien que transmitiera ilusión y no ha sido el único con el que he hablado, pero sí el que más me convenció", dijo Escobar, quien recordó que los gualdiverdes ya han concedido dos bajas y que la entidad "sigue estudiando" la posibilidad de realizar algún otro cambio.

"Hay que tener tranquilidad y no es bueno alarmar al grupo, que viene trabajando fenomenalmente", sugirió. "Otra cosa es que siempre hay que estar preparado por si surge alguna necesidad, porque si se puede mejorar el equipo, bienvenido sea".

Por su parte el presidente de la entidad, Álvaro Moya, agradeció al presidente del Tarifa y a su junta directiva las facilidades dadas para la salida de David Dolibramento y, como es obvio, deseó al nuevo entrenador la mejor de las suertes para que pueda alcanzar los objetivos macados por la entidad de la Villa para el próximo mes de mayo.