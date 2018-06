La Unión mira de reojo al grupo IX

La Unión Deportiva Los Barrios tiene mucha confianza en que algún equipo del grupo X logre el ascenso a Segunda división B y así su plaza en la categoría no corra peligro. Si Cádiz B, Ceuta o Sanluqueño no alcanzasen su objetivo, la directiva barreña lleva un tiempo estudiando la posibilidad de solicitar un sitio en el otro grupo andaluz de Tercera, el IX, el que acoge a los clubes de la zona oriental.

El exbalono David Zamora, en la órbita gualdiverde

Vicente Vargas, director deportivo del Xerez Deportivo, indicó ayer que el meta David Zamora, ex de la Balona, tiene una oferta en firme de otro club (se trata de la UD Los Barrios) "y está ahí esperando si aceptar la nuestra o no; no se decide. Hemos hablado y cuando quiera dar el paso, ésta es su casa. Si no lo da, tendremos que buscar otro portero. Tiene la oferta y pide seguridad y no se decide", indicó el responsable técnico del club azulino. Además, el ex gualdiverde Pedro Carrión tiene "un 90 o un 95 por ciento " de posibilidades de seguir en el Xerez.