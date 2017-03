Unión, hoy no se puede fallar

La Unión Deportiva Los Barrios "está preparada para una nueva final". Así de rotundo se mostró en la previa del partido de hoy su entrenador, Rafa Escobar. Los barreños, pese a la contundente e inesperada derrota ante un rival directo como el Alcalá (3-0) el pasado domingo, tienen esta tarde nuevamente en sus manos la posibilidad de salir de la zona de descenso aunque, en este caso, una victoria sobre el Coria (penúltimo) a partir de las 18:15 no les garantiza abandonar los puestos de peligro. Y es que esta vez dependen de que el Antoniano, al que visita la próxima jornada, no gane precisamente en el campo castillejano.

El técnico cordobés reconoció que "llevamos prácticamente desde el encuentro ante el San Roque jugando finales". "Es positivo porque estamos preparados para un nuevo envite de estas características pero negativo porque por desgracia estamos aún en una situación delicada", aseveró antes de resaltar que ante los corianos se juegan "una final a vida o muerte y hay que ganar si o sí para lograr el objetivo de la permanencia".

Lo positivo es que llevamos jugando finales mucho tiempo y en casa estamos bien"

Tras el revés en el Ciudad de Alcalá, "el domingo y el lunes fueron días complicados, difíciles", recordó Escobar, pues "no entramos en el partido, estuvimos ausentes, fríos, sin la actitud adecuada ni la predisposición y nos pasó lo que tenía que pasar cuando no entras concentrado al campo". Sin embargo, en estas últimas horas el preparador gualdiverde ha visto a los jugadores "muy conscientes de los errores que cometimos y sabedores de que este choque es muy importante. Sé que vamos a hacer un partido serio, práctico y que los puntos se van a quedar en casa".

Precisamente esa buena racha en su campo, donde suma 313 minutos sin encajar gol (desde el 0-1 del Recre B en el minuto 47' del duelo disputado el pasado 5 de febrero -luego han pasado Arcos, Castilleja y Utrera y no han batido a Goito-) es algo a tratar "de dar continuidad a ese buen trabajo en cuanto a resultado y buen juego. Estamos bien en el San Rafael y la salvación pasa por ganar ante nuestra gente. Luego, lo que logres sacar fuera, mejor".

En cuanto al rival, Escobar no quiere atender a las estadísticas "porque son números fríos. Es verdad que no ganan fuera de su estadio desde noviembre pero no podemos tenerlo en cuenta porque espero al mejor Coria posible porque se juegan mucho. ¿Por qué no van a poder ganar el domingo? Tenemos que estar muy atentos porque va a ser un partido muy difícil".

Precisamente un papel fundamental va a jugar la afición. "Es el momento de hacerse escuchar y oír. Ahora es cuando los jugadores quieren estar arropados porque la salvar la categoría es cosas de todos, no sólo de los futbolistas", comentó el preparador del cuadro de la Villa.

En cuanto al equipo, tras muchas semanas, el extécnico de la Balona podrá contar con todos sus jugadores una vez que recupera al sancionado Miki, el capitán, y el zaguero José ya está en disposición de ser alineado tras recuperarse de la fractura de un hueso del pie.