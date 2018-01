La Unión ficha por triplicado

La Unión Deportiva Los Barrios, que hasta ayer tenía 15 jugadores en plantilla, firma su primer hat trick de la temporada, pero en vez de goles, lo hace en fichajes. La directiva gualdiverde hizo ayer oficial la llegada del cancerbero Adrián, procedente del Mancha Real y en Jerez dan por confirmado que el exalgecirista Dani Hedrera (Xerez CD de Tercera) y el exbalono Luis Lahera Biri (XerezCDCF de División de Honor) se incorporarán de inmediato a los entrenamientos del equipo de la Villa.

La Unión sigue en su pelea para que el mercado de invierno se convierta en la puerta de acceso a la salvación. La directiva del conjunto gualdiverde anunció ayer la incorporación del portero malagueño Adrián Jiménez Ballesteros (Adrián), de 24 años y 195 centímetros, que llega para cubrir la vacante que dejó el tarifeño Francisco José Fernández Goito después de que el club decidiese prescindir de sus servicios. Adrián desembarca para competir con Gonzalo Barón, que ha defendido el marco de los del San Rafael en seis ocasiones, la última el pasado domingo en Castilleja.

El cancerbero malagueño se encontraba enrolado en el Mancha Real, decimocuarto clasificado del del grupo IX de Tercera división, con el que había disputado nueve encuentros, todos ellos como titular. En los mismos había encajado ocho goles.

Adrián aporta como carta de presentación haber debutado muy joven con el Noja en la Segunda división B, categoría en la que también participó con el CD El Palo (cuatro partidos en la 2014-15) y con el Real Jaén (ocho en la 2015-16 y tres en la 2016-17).

La del guardavallas no será la única incorporación antes de que finalice la semana. El defensa Dani Hedrera, ex del Algeciras, ya ha llegado a un acuerdo con el Xerez CD y admite sin tapujos que hoy se suma al plantel gualdiverde. El futbolista obtuvo la carta de libertad a cambio de perdonar parte de las cantidades que la entidad azulina le adeuda.

El zaguero abandona Jerez decepcionado por la situación y no oculta que le costó tomar la decisión: "Me voy con mucha pena, ha sido una decisión muy complicado de tomar, hasta el último momento me lo he pensado y no lo he tenido del todo claro. La situación ya era insostenible y creo que mi decisión es buena para las dos partes".

El otro jugador que ya está prácticamente en la caseta del San Rafael es Biri, que de momento sigue vinculado al Xerez CDFC, aunque admite que se está "pensado" la oferta. La realidad es que el jugador, de 34 años, tiene más que tomada la decisión pero necesita que curiosamente un ex de la Unión, el director deportivo Edu Villegas, le permita abandonar la entidad.

En circunstancias normales los tres tienen opciones de medirse el próximo domingo (17:00) al Sevilla C en el duelo que tendrá como escenario el San Rafael y en el que los barreños buscarán su primera victoria como locales de la temporada.