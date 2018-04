La Unión se exige una proeza

La Unión Deportiva Los Barrios, anclada en puestos de descenso, recibe a mediodía de hoy en el Polideportivo San Rafael de la Villa a la AD Ceuta FC, segundo clasificado del grupo X de Tercera y firme candidato al título después de encadenar 19 jornadas sin conocer la derrota. Sin embargo, las fuerzas no son tan desiguales como parece y los de la Villa aspiran a puntuar y a aliarse con algún otro marcador para afrontar las dos últimas jornadas fuera de los puestos de peligro. Carlos Ríos tiene serios problemas para recomponer su defensa.

Los Barrios parará durante dos horas su fiesta romera para atender a la necesidad de su equipo de sumar puntos para escapar del furgón de cola, en el que no interesa nada estar ahora que llega el momento caliente. De hecho el Alcala cayó ayer en Puente Genil y a pesar de que parecía ya al margen de todo riesgo, vuelve a verse implicado en la pelea por la permanencia.

De cara al encuentro de este mediodía, los barreños recuperan a Biri, Alan y Ekedo, que se perdieron el encuentro del pasado domingo en El Torno con el Xerez CD por sanción. Por el contrario son bajas -también por inhabilitación- el capitán Miki, que cumple su segundo partido y los centrales del pasado domingo: Rojas y Valentín. Por su parte Dani Hedrera no se ha podido entrenar durante la semana por culpa de un pinchacito y salvo sorpresa mayúscula, no está en condiciones de ser alineado.

Las ausencias son tantas que obligan al preparador a recomponer su defensa y en ella la principal novedad puede ser la presencia del jerezano Biri en el lateral.

"El partido lo tiene todo para resultar atractivo, porque los dos equipos necesitamos los puntos, el rival lleva diecinueve semanas sin perder y se se está jugando el título", reflexiona Carlos Ríos.

"Sabemos que nos vamos a medir a un rival muy complicado, pero nunca se sabe qué es peor", añade. "La semana pasada también fue un partido muy complicado, con otro rival que se estaba jugando la vida y lo sacamos adelante, el calendario dice que ahora jugamos con el Ceuta y aunque somos conscientes de la entidad del rival, nadie nos va a quitar la ilusión de lograr los tres puntos".

El míster de la Unión resta dramatismo al triunfo y contesta con un significativo "no, no, no" a la pregunta de si solo vale la victoria. "Más allá de este partido, sea cual sea el resultado, habrá vida", recalca.

"Suceda lo que suceda quedarán por delante dos jornadas y pueden suceder muchas cosas", insiste. "Nosotros lo que queremos es ganar, pero si no se puede, hay que tratar de empatar e incluso si se pierde, no será definitivo".

"Del Ceuta no se puede destacar nada especialmente, porque casi todo es bueno", recalca el míster barreño. "Tiene muy buenas individualidades, pero sobre todo forma un buen bloque. De hecho yo creo que el trabajo colectivo, tanto en defensa como en ataque, es lo que le ha permitido completar los números que llevan en la segunda vuelta y aspirar al título, algo que parecía casi imposible no hace muchas jornadas, porque el Cádiz B llevaba mucha ventaja".

Ríos entiende que no afectará que Los Barrios esté inmerso en la Romería de San Isidro Labrador. "Es evidente que si hay mucho público gusta, pero nos jugamos tanto que ya hay suficiente motivación como para salir al máximo incluso, y es una exageración, si no hubiese una sola persona en las gradas", finaliza.