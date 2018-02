La Unión ya ha despegado

La Unión Deportiva Los Barrios se ha acostumbrado a ganar y también a sufrir. Ayer hizo ambas cosas en su victoria por 2-1 ante un Alcalá que vendió cara su derrota, sobre todo después de que los de casa se quedaran con un hombre menos en el 37'. Los de Carlos Ríos, que pudieron sentenciar a la contra, supieron defender con uñas y dientes el resultado, la tercera victoria en las últimas cuatro jornadas, un despegue que acerca la salvación a sólo dos puntos. Ya llueve menos.

Los barreños volvieron a salir muy serios, bien plantados y entrando por bandas ante un cuadro panadero con las líneas juntas y dejando pocos espacios.

Uno de los que estuvo a punto de aprovecharlo fue el mexicano Alan, que se plantó ante Ramón pero su tiro se fue al lateral de la red (7'). Aunque la pelota era gualdiverde, la Unión no terminaba jugada al errar una y otra vez en los centros. El Alcalá se estiró y en el 17' remató Gonzalo pero el balón tocó en un defensor y llegó manso a las manos de Adrián.

Pasaban los minutos y todo seguía igual, con los de casa tratando de atacar a un rival bien armado. Sin embargo, en el 31', Alan se inventó una genialidad en forma de pase entre líneas hacia el desmarque de Pirulo, que solo contra el portero no falló esta vez. Letal el barreño en las distancias cortas.

El Alcalá acusó el golpe y los de casa aprovecharon para hacer el 2-0 tras una dejada de Copi de tacón para que Pirulo no perdonase (36'). Aquí se produjo la anécdota y la polémica. El debutante Rojas, con una amarilla, fue al banquillo pero se salió del campo. Quiso entrar pero el árbitro se lo negó indicando que no había pedido permiso para salir. Los de casa señalaron que se lo dijeron al linier pero al ser preguntado por el trencilla dijo que no sabía nada. Conclusión: amarilla, la segunda, y a la caseta.

Rodeado de polémica terminó el primer tiempo y sin ocasiones. Pero tras el parón, el choque fue otro, en parte por el gol sevillano. Un centro de Pedro lo remató desde cerca Aaron para anotar el 2-1 en el 48'.

Los de Álex Martín se vinieron arriba y el propio Aaron, en el 53', estuvo a punto de empatar, aunque cinco después Alan, de tacón, casi marcó el 3-1. Pero el gol de verdad se mascó en el 59' cuando el panadero Juanma remató de cabeza y libre de marca un córner pero Adrián, con una palomita, evitó el 2-2.

El duelo estaba abierto. La Unión lo fió todo a las contras mientras se defendía con diez, y el Alcalá se volcó.

Así, Pirulo pudo sentenciar en el 62' pero llegó muy forzado ante la salida de Ramón al borde del área. De hecho los de casa pidieron penalti.

A partir de ahí se jugó poco en el San Rafael. Los cambios, faltas y la lluvia hicieron que no hubiese fútbol aunque el marcador se pudo mover en ambas direcciones. Primero para los de la Villa en un pase de Alan que dejó a Biri ante Ramón, pero el jerezano no pudo doblegar al meta.

Ya en el 91' fue el visitante José Antonio el que pudo empatar pero cruzó en demasía.