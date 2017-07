La Unión cierra su calendario veraniego

La Unión Deportiva Los Barrios ya tiene perfilado el calendario completo -salvo cambio de última hora- de partidos que va a disputar en esta pretemporada y donde destaca la presencia del cuadro que entrena Juanma Carrillo en tres trofeos: el Villa de Los Barrios donde, como adelantábamos ayer, se enfrentarán al Algeciras; el valedero para la II Sardinada, en Barbate -que ya se conocía- y el XXXI Ciudad de Chiclana, donde los barreños tendrán la opción de jugar ante los locales, de División de Honor.

Precisamente éste fue anunciado por el club que preside Álvaro Moya tras aceptar la invitación realizada por el Chiclana Industrial, conjunto que ascendía la pasada temporada tras una bonita disputa en la Primera Andaluza con Trebujena -al que superó por sólo tres puntos- y el Balón de Cádiz. Un duelo que se disputará en El Fontanal el próximo 15 de agosto (21:00).

En cuanto al trofeo local, se disputará sólo tres días después (20:30) siendo el visitante el Algeciras de José Antonio Asián y que también será oponente liguero de los barreños en el grupo Décimo de Tercera división.

El periplo de encuentros veraniegos de los gualdiverdes comenzará ya esta próxima semana, concretamente el miércoles día 26 (20:30) con el enfrentamiento frente a la Balona.

La siguiente cita será el II Trofeo Sardinada Pueblo de Barbate, choque que se jugará el día 29 (20:30) ante el cuadro barbateño (Segunda Andaluza).

La plantilla tendrá unos días de descanso en cuanto a partidos se refiere, volviendo al juego el 5 de agosto. Será en casa y el oponente el Gibraltar United, de la First Division, club que ha sido noticia este verano por la llegada de un grupo catarí con la participación del ex jugador internacional del Real Madrid Míchel Salgado, si bien aún no ha realizado fichajes importantes (sólo han llegado Negrette y Prescott del St. Joseph's y Tito De Torre, del Olympique'13, si bien cuenta con varios internaciones).

El día 9 de agosto visitarán La Era de Tesorillo (Primera Andaluza) y el 11 La Unión de Guadiaro (Primera Andaluza).