La Unión ya busca un relevo para Juanma Carrillo

Juanma Carrillo dejó ayer de ser el entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios. El técnico isleño y el club de la Villa acordaron de manera amistosa desvincularse por los malos resultados del equipo gualdiverde, colista del grupo X de Tercera división después de las seis primeras jornadas. José María Padilla, el entrenador del juvenil A barreño, se hizo cargo de la primera plantilla a la espera de que la directiva fiche a un sustituto.

Fin a la era Juanma Carrillo en la Unión. La derrota del pasado domingo en el San Rafael ante el Guadalcacín fue la sentencia de un proyecto atrevido que echó a rodar a primeros de julio con la máxima ilusión. Sin embargo, los marcadores-y las sensaciones- dictaron la suerte del técnico llegado desde San Fernando.

Se dieron un cúmulo de circunstancias en un mal comienzo, pero entiendo a la directiva"

"¿Qué ha pasado? Un cúmulo de circunstancias, las sensaciones, los resultados...", reconoció anoche Carrillo tras consumarse su salida del club.

"Cuando las cosas no salen todo te pesa más, fue una apuesta arriesgada por parte del club y también por parte mía, el hacer muchos kilómetros todos los días para venir, estar separado de mi familia... no arrancamos bien y la situación no daba para más. El fútbol está para muchas cosas, pero no para pasarlo mal", explicó Carrillo, que tuvo buenas palabras para la Unión.

"Entiendo la situación de la directiva porque no quiere vivir lo de la temporada anterior. En media hora nos hemos arreglado, Álvaro [Moya] es una persona sensata y hemos alcanzado un acuerdo para las dos partes", aseguró.

La Unión se ejercitó anoche a las órdenes de José María Padilla, entrenador de la casa forjado en las categorías inferiores del pueblo. Padilla, que estaba a los mandos del juvenil A, tomó las riendas con Jesús Estrada como preparador físico de manera provisional ya que la idea del club es encontrar a un recambio lo antes posible.

"Queremos que el nuevo entrenador esté ya en Lepe el domingo", afirmó Moya, que también mantuvo una reunión con el equipo en el vestuario. "Vinieron todos y hemos abierto la puerta por si alguien no quería seguir. Ahora volvemos a empezar y todos tienen que poner de su parte porque los jugadores también son responsables de los resultados del equipo", subrayó.

El club baraja candidatos de la comarca y de fuera, pero siempre dentro de los límites de una situación muy ajustada.