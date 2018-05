La Unión, entre Jerez y la comarca

La Unión Deportiva Los Barrios todavía no tiene garantizada su plaza en Tercera división para la próxima temporada -necesita un ascenso en el grupo X-, pero los nombres de candidatos al banquillo gualdiverde se acumulan. De momento, la terna está entre la comarca y Jerez.

Desde tierras jerezanas suenan con fuerza dos opciones: el que fuera jugador de la Balona Antonio Manuel Ruiz Romerito y el ex del Xerez Jesús Mendoza. Sin salir de la comarca hay dos técnicos que a día de hoy no están disponibles, pero que de estarlo podrían encajar en el proyecto de la Villa: David Gutiérrez Guti y José Antonio Asián.

Aún no ha terminado mayo y los mentideros del fútbol bullen en rumores e indicios que muy a menudo van bien encaminados. La Unión, una vez que Carlos Ríos confirmó que no renovaba, es un escaparate más, aunque con la peculiaridad de que no tiene su sitio garantizado hasta que suba algún equipo del grupo X.

Los barreños tienen mucha fe en el Cádiz B, el Ceuta y el Atlético Sanluqueño, pero la realidad es que deben manejar la hipótesis de un descenso federativo a la División de Honor Andaluza. Quizás por eso, el perfil de los cuatro candidatos que maneja este periódico podría encajar en los planes barreños ya sea en Tercera o en la categoría inferior.

De Asián -de quien se da por hecho que no sigue en el Algeciras- y Guti -aún sin conocer su futuro en el San Roque- sobran las presentaciones.

Romerito es conocido en la comarca tras su paso por la Balona, con la que peleó por subir a la categoría de plata. El jerezano se retiró en casa para comenzar en los banquillos y el pasado curso tomó las riendas del Rota de la División de Honor. Su paisano Jesús Mendoza fue capitán del Xerez Deportivo y tiene algo más de recorrido en los banquillos tras pasar por el Trebujena y el Jerez Industrial. La pasada campaña dirigió el Antoniano en la División de Honor, pero no continuará en Lebrija.