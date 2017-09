La Unión, ante un Arcos con técnico interino que pasa página de Escobar

La Unión Deportiva Los Barrios recibe el domingo (19:30) en la tercera jornada al Arcos CF, el primer equipo del grupo X de Tercera que ha destituido a su entrenador. Y, caprichos del destino, el damnificado ha sido Rafa Escobar, el principal artífice de la última salvación de los barreños. El también ex de la Balompédica fue destituido la noche del pasado lunes y el Arcos anunció ayer que Elio Delgado López, el segundo entrenador, se hace cargo del equipo de manera interina mientras la directiva busca "con calma" un sustituto para el cordobés.

"Queremos valorar bien todas las opciones, con calma, y confiamos plenamente en Elio para asumir la responsabilidad de dirigir al equipo y a la gran plantilla de jugadores que integran nuestro vestuario", aseguró el vicepresidente, Francisco Valenzuela en una nota.

El próximo rival gualdiverde explicó la destitución de Escobar. "A esta situación se ha llegado no por los dos partidos de Liga perdidos o la eliminación de la Copa del Rey", explicó Valenzuela, sino "tras recibir una serie de informes elaborados por la dirección deportiva que no recomendaban la continuidad del míster". "Esos informes suponen una valoración general del juego desarrollado durante toda la pretemporada y tras el arranque liguero. Ése no era el tipo de juego que buscaba el Arcos, no era la imagen que quería ofrecer. Las derrotas en Alcalá y en el Antonio Barbadillo han sido sólo un motivo sumatorio más, no la clave de la salida de Escobar de nuestro equipo", afirmó Valenzuela.

Tanto la junta directiva como la dirección deportiva, que encabeza Antonio Gallardo, quieren dejar claro que no fue una decisión fácil ni agradable. "Queremos agradecer a Rafa el trabajo realizado desde que lo fichamos para dirigir el proyecto del Arcos y queremos destacar su formalidad y su profesionalidad y lamentamos enormemente el desenlace de nuestra relación contractual".

Elio Delgado estará acompañado de Pablo Setó Sánchez y de Alonso Torres García, y además, de Daniel Herrera, segundo entrenador del Arcos CF en la pasada temporada, que viene a trabajar con el equipo.