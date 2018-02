Udea pide reconocimiento

Icom Udea pretende darse esta tarde la decimosexta satisfacción en dieciséis jornadas. Los que entrena Javi Malla, ya campeones del grupo DB de la Conferencia Sur, se mantienen invictos y están decididos a defender esa condición en los tres duelos que restan de la primera fase. Esta tarde reciben a las 19:00 al Utrera, que vio cortada el pasado sábado en La Línea su racha ascendente, pero que sigue siendo un firmísimo candidato a entrar en la fase por el título.

Los algecireños afrontan el compromiso con todos sus hombres, aunque Malla, como ya demostró la pasada semana en San Fernando, ha comenzado a dosificar a José María Balmón, al que sus problemas de espalda le impiden entrarse con normalidad. El objetivo, que llegue en las mejores condiciones a la segunda fase.

El preparador entiende que en algunos foros la racha de su equipo no está recibiendo el reconocimiento que se merece. "Desgasta, no cabe duda, que el trabajo que está realizando el equipo no tenga la dimensión adecuada. A veces parece que dejó que ser noticia que ganásemos y se mira más si jugamos mal en un cuarto, que es algo muy normal. que si logras la victoria", lamenta.

"Hay mucho trabajo detrás, pero por otro lado, cualquiera firmaría que su problema a estas alturas de la competición fuese ir invicto", subraya. "Otra cosa es que las victorias tapan los defectos y nosotros nos vemos obligados a trabajar con cabeza para descubrir los errores incluso ganando todas las semanas, lo que no es fácil", añade.

Javier Malla insiste en respetar al rival, que llegó a pasearse por las primeras posiciones en las jornadas iniciales y que ahora mantiene intactas sus opciones de acabar entre los cinco primeros. "Es el típico conjunto que cualquier día te puede ganar", insiste.

"Utrera es un equipo muy especial, porque depende mucho de que Zoran Vilotijevic [ex de la ULB] desestabilice por dentro, porque Juan Toledo aprovecha para tirar bien de fuera. Si les funciona el dúo de fuera y Vilotijevic por dentro están vivos en el partido, pero si eres capaz de controlar a esos hombres tienes mucho camino andado", explica el entrenador de La Bajadilla.