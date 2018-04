Udea deja las tres primeras posiciones

Icom Udea enlazó ayer, en Melilla y ante un Enrique Soler invicto en esta segunda fase, su tercera derrota consecutiva, un revés ante un rival directo que sitúa por primera vez desde que comenzó la competición a los de Javier Malla fuera de las tres plazas que concederán billete para las finales de ascenso a LEB Plata. Y los algecireños además, estarán pendientes del encuentro que hoy cierra la jornada.

El primer cuarto se desarrolló con mucha igualdad y con los ataques imponiéndose claramente a las defensas. Bien es cierto que los norteafricanos fueron los que llevaron la iniciativa en el electrónico, aunque solo pudieron gozar de una máxima ventaja de cinco puntos justo al término de este asalto inaugural (28-23). Destacó el acierto de ambos equipos desde la línea de personal sin un solo fallo, 4 de 4 los locales y 6 de 6 los forasteros.

En el segundo acto los jugadores de ambos conjuntos se pusieron las pilas atrás y ya las canastas no se prodigaron con tanta asiduidad.

Mediado este periodo el luminoso indicaba empate a 34, aunque los de Javi Nieto conseguirían marcharse a los vestuarios con dos puntos de renta (43-41). Álvaro García y Austin Mofunanya eran los referentes ofensivos de sus respectivos equipos.

En la reanudación, locales y visitantes continuaron mostrándose muy intensos en defensa, saliendo favorecido de esta circunstancia la escuadra algecireña, que lograba voltear el marcador a término del tercer cuarto (50-52).

Fue en el último cuarto, quién sabe si porque a Udea le paso factura su viaje, cuando el CAM Enrique Soler impuso su ley. Cerró bien el rebote y no dando apenas segundas opciones a los algecireños, que además no encontraron el aro con facilidad. De todos modos, los colegiales no consiguieron escaparse en el electrónico hasta pasado el ecuador de este acto. No en vano, hasta ese momento mandaban los andaluces por tres puntos (56-59), pero un parcial de 9-0 de los locales echó por tierra las ilusiones visitantes.