ULB: que viene el coco

El Oh!Tels ULB, segundo en la fase de clasificación de la Conferencia Sur de la Liga EBA recibe mañana al todopoderoso Cazorla, el líder, que tiene prácticamente garantizada la presencia en las semifinales y que no sólo llega tras ganar los dos primeros encuentros de esta fase, sino que además lo hizo también en los dos últimos partidos de la fase regular, en la que se midió con rivales que también lograron el pasaporte (Andújar y Melilla). Su técnico, Juan Carlos García Martín, anuncia las bajas del base Leshauau Chuk Murphy, con un proceso gripal y del ala-pívot Andrew Kelly, que sufre un esguince de tobillo.

El Cazorla Paraíso Interior es un equipo peculiar donde los haya en esta Liga EBA. Estaba construido para alcanzar los más ambiciosos objetivos y de hecho su plantilla cuenta con cuatro jugadores estadounidenses, uno nacido en Chad y otro, en Senegal. Una presencia extranjera que, por cierto, critica abiertamente el preparador, un experimentado Juan Carlos García que llegó en diciembre como relevo de Manolo Higueras. "Si yo sigo aquí, la temporada próxima la plantilla tendrá un perfil más español", recalca.

El potente equipo de Jaén no cerró su clasificación hasta la última jornada y por momentos estuvo fuera, pero el sistema olímpico le permitió acceder con un balance de 5-1 y su marcha en la segunda fase demuestra ya un poderío incontestable.

Juan Carlos García entiende que el arranque de la segunda fase está demostrando que en el grupo DA, en el que participó el Cazorla "había más nivel" aunque desliza una excepción con su próxima rival por aquello de que aún no lo ha visto en vivo. De hecho, asegura que el enemigo que no querría en un cruce de semifinales es el Enrique Soler de Melilla, a pesar de que fue allí donde su equipo cerró la clasificación.

"A La Línea aún no nos hemos enfrentado, pero nos dice mucho que aún no haya perdido en su cancha, eso quiere decir que allí despliega mejor su juego y que el apoyo de su público es valioso", asevera el entrenador, que sin embargo sostiene que su caseta no se fija como objetivo ser el primero que asalta el pabellón linense. "Nosotros queremos ir mejorando semana a semana y si se perdiese en La Línea no pasaría nada, porque es un rival potente y aún tenemos un colchón importante con respecto al quinto clasificado".

"Estamos hablando de un conjunto que practica buen baloncesto, que cuenta con un base como Miki Ortega que reúne muchas virtudes aunque lo más importante es que juegan en equipo, porque está bien trabajado, por eso digo que perder allí tampoco sería una catástrofe, porque es un rival muy difícil", abunda el entrenador.