ULB: pretemporada de lujo

El Oh!Tels Unión Linense de Baloncesto recibirá el próximo miércoles 27 de septiembre en encuentro amistoso al CB Marbella, equipo que esta temporada debutará en la Liga EBA y que entraña un gran atractivo para los aficionados de La Línea, por cuanto entre sus fichajes relevantes se encuentra el estadounidense Evan Maxwell, una de las estrellas de los albinegros el pasado curso y un hombre especialmente querido dentro y fuera de la caseta.

El OH!Tels ULB, que comenzó a entrenarse el pasado lunes, aún está pendiente de un último fichaje para completar su plantilla. Llegará un interior extracomunitario que pondrá la guinda a la plantilla que dirigirá por segundo año consecutivo el malagueño Vicente González.

El club intensifica su campaña de venta de abonos y la respuesta de la afición es positiva

Mientras el plantel se pone a punto el club ya tiene perfilado el programa de amistosos de pretemporada y sin duda uno de los platos fuertes es el duelo ante el CB Marbella, anunciado, en principio, para el miércoles 27 de septiembre.

No se trata sólo de que con el conjunto malagueño llegue Evan Maxwell - que fue anunciado como fichaje estrella por la directiva que preside Enrique Agüera la pasada semana- sino que su compañero en la pintura es nada menos que Richi Guillén, ex del Ciudad de Algeciras y del CB Los Barrios, clubes ambos con los que logró algunos de sus numerosos reconocimientos como mejor jugador de la LEB Oro. A pesar de su veteranía no será fácil ver durante la temporada a un jugador de su calidad en la cancha linense.

Ya antes de ese encuentro, los linenses habrán recibido el día 16 al San Fernando y el 23 de al Novaschool malagueño (EBA), que cuenta en sus filas con otro ex que dejó una grata imagen en su paso por la ULB Alex Jackson.

La pretemporada, como ya anunció este periódico, tendrá su otro plato fuerte final con la Copa Federación Andaluza, respaldada por la Diputación Provincial, que tendrá lugar los días 30 de septiembre y uno de octubre, a las puertas del comienzo de la competición y en la que la ULB ejercerá de anfitriona.

Los de La Línea se cruzarán en semifinales con el campeón de la fase previa y en la otra semifinal lo harán Udea Algeciras y Cimbis San Fernando, con lo que no se antoja nada descartable que el duelo por el título suponga el primer enfrentamiento entre los dos equipos del Campo de Gibraltar.

Con independencia del apartado deportivo, la directiva que encabeza Silvia Pozo acentúa su llamamiento para que los linenses adquieran los abonos de la presente temporada, a un precio casi testimonial de 20 euros.

La respuesta por parte de los aficionados al básket está siendo bastante positiva.