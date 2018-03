La ULB visita el domingo a un Almería que sólo ha perdido un partido en casa

El Oh!Tels Unión Linense de Baloncesto (ULB) visita el próximo domingo (13:30) al Ecoculture CB Almería, un recién ascendido que pasa por ser el equipo más peculiar de cuantos pelean por las tres plazas que dan derecho a jugar las finales a cuatro de ascenso a LEB Plata. El equipo almeriense, que está empatado a victorias con los linenses, es el único que no cuenta con un solo jugador extracomunitario en su plantilla (sí con extranjeros) y desde que comenzó la competición solo ha perdido un encuentro en el pabellón Moisés Ruiz, ante el Medacbasket malagueño.

En las filas del CB Almería milita un ilustre veterano, el guipuzcoano Jesús Castro, que primero defendió la camisola de Algeciras Cepsa y más tarde la del Villa de Los Barrios, con el que llegó a disputar la final a cuatro de ascenso a ACB que se disputó en Fuenlabrada en 2009.

El entrenador de los almerienses es Raúl Fernández, quien cataloga de "victoria de mucho mérito" la que sus hombres lograron en la primera jornada en Córdoba.

Fernández entiende que no existe apenas diferencia de potencial entre los cinco equipos clasificados para esta segunda fase de cada uno de los grupos. "No, para nada, Medacbasket que es un grandísimo equipo pierde en La Línea, Marbella que es un equipazo lo hizo Huelva... no hay esa diferencia, lo que sí parece claro es que ganar fuera de casa va a resultar muy complicado".

El técnico se muestra convencido de que las opciones reales de cada uno de los diez clubes de optar a las tres primeras plazas se van a decidir en la jornada que ya transcurrió y en las dos más inmediatas. "Es verdad que Udea, Cazorla y Marbella disfrutan de una renta que hace difícil alcanzarles, pero la primera jornada ha igualado las fuerzas y eso deja la puerta abierta para casi todos".

Con respecto a la ULB comenta: "Me parece un grandísimo equipo, ha quedado segundo de su grupo, fue el primero que logró vencer a Udea y tiene una plantilla con jugadores muy físicos, en la que se mezclan jóvenes y veteranos y cuenta con un gran entrenador, con lo que para mí es un rival muy difícil".

"Por supuesto que veo que tiene posibilidades de meter la cabeza entre los tres primeros", recalca.

Con respecto a su equipo, Raúl Fernández resalta la fortaleza en casa. "Intentaremos poner toda la carne en el asador y jugar nuestras bazas y si al final gana la ULB será porque ha sido mejor".

El CB Almería acudió al duelo de la pasada semana en Córdoba con dos bajas, por un lado la de Roberto Rueda por motivos personales, que vuelve a estar a disposición del entrenador, y por otro la del lituano Povilas Bileisis, que arrastra una fascitis plantar y que es muy complicado que pueda saltar a la cancha ante los albinegros.