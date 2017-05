ULB: dieciséis ases en la manga

"Yo me espero al Córdoba con el que nos hemos cruzado durante toda la temporada, porque no se puede olvidar que hemos disputado ya trece cuartos [tres partidos y uno de ellos con prórroga] y nosotros hemos ganado sólo cinco, aunque eso nos haya valido para ganar dos partidos", analiza el preparador.

"En el enfrentamiento con Cazorla no conseguí convencer a los jugadores, o al menos eso dice el resultado final, pero lo que más le hemos repetido esta semana al vestuario es que lo más importante es el juego y no el resultado", asegura.

A la pregunta de qué le sugiere esa diferencia que intimida al rival, el entrenador malagueño del equipo de La Línea, Vicente González, uno de los grandes artífices de este éxito, responde: "Así, a primer golpe, no me sugiere nada. Si acaso que me gustaría ganar de dieciséis en Córdoba".

El último escalón. Nueve meses salpicados de altibajos, de mucho trabajo y no exentos de sufrimiento se deciden en 40 minutos. La ULB llega al encuentro de vuelta de esta eliminatoria decisiva para acceder a la final a cuatro en el escenario soñado: con nada menos que 16 puntos de renta. Pero la experiencia de la ronda anterior, en la que dejó escapar una ventaja de 15 ante el Cazorla, alerta de que no todo el trabajo está hecho. Es un cara o cruz en el más estricto sentido de la palabra.

Los locales apelan a la historia y a la ilusión para "una heroicidad"

El Yosiquesé Córdoba afronta el encuentro de hoy apelando al resultado del duelo que ambos conjuntos jugaron en la primera fase y que se resolvió con la segunda derrota más amplia de la ULB en toda la temporada (71-46). La campaña pasada, los linenses ya cayeron en ese escenario por catorce puntos. El propio conjunto califal, en su comunicado oficial, habla de que lograr voltear la eliminatoria sería "una heroicidad". El experimentado entrenador Rafa Sanz, que apela a la ilusión de los suyos, entiende que "es difícil, pero no imposible". "Lo vamos a intentar porque nuestro equipo nunca se rinde, porque se puede hacer la proeza si tenemos intensidad e inteligencia. No me preocupa lo que pasó en la ida, No nos pasará otra vez", sentencia. El club ha regalado entradas para favorecer la presencia de espectadores.