La ULB no se deja intimidar

El Oh!Tels Unión Linense de Baloncesto defiende hoy en Cazorla la ventaja de 15 puntos obtenida en el partido de ida de la Conferencia Sur de la Liga EBA. Los de La Línea tratan de hacer buena su renta para llegar a la final, un logro que lleva consigo la clasificación para la fase definitiva de ascenso a LEB Plata. Lucas Pérez y Víctor Chernodolia son bajas en los albinegros, que no se dejan intimidar por lo que se presume que será un ambiente hostil en la cancha jiennense.

Quince largos días han pasado desde que la ULB rompió los pronósticos y acorraló al campeón de la fase regular, el Cazorla, para obtener una renta importante que esta tarde estará sobre la pista. Los albinegros viajan con el convencimiento de que nada está hecho y de que tienen que saltar al parquet a disputar el encuentro como si se tratase de una final en la que arrancan de cero. Ése es al menos el mensaje que ha enviado el técnico, Vicente González, a su plantilla, a la que ya se ha encargado de motivar, si es que era necesario, el técnico rival, Juan Carlos García, con su vaticinio de que le "temblarán las piernas".

Los de La Línea han cosechado a lo largo de la temporada cinco veces por más de esos quince puntos de los que ahora disfrutan, una de ellas precisamente ante su rival de esta tarde. Bien es cierto que buena parte de esos resultados se dieron durante un mes de marzo aciago que el plantel ha conseguido dejar atrás.

"Nosotros sí estamos centrados, somos un equipo competitivo al que es difícil ganar de mucho", advierte el entrenador de la ULB. "Si realmente hay mucho público será mejor para el espectáculo, pero gritará, animará a los suyos pero no jugará. Los que vamos a decidir el resultado seremos los que estemos en la pista".

González se muestra extremadamente respetuoso con un rival que "tiene calidad" y que "si tiene su día puede voltear la eliminatoria" pero recalca: "Temblarnos las piernas no nos van a temblar. Si a alguno le temblase no es que no pueda jugar en la ULB, es que no puede jugar al baloncesto".

"No sé si nos equivocamos, pero nosotros no vamos a salir a jugar pensando en que vamos ganando por quince puntos, sino a jugar un partido cualquiera y a tratar de ganarlo", recalca el preparador. "Otra cosa es que llegado un momento tengamos que pensar en cómo va el marcador, pero al comienzo no se puede tener la mente puesta en eso".

"Además yo entiendo que esa renta no nos convierte en favoritos y lo digo no porque tenga intención de revestirnos de piel de cordero, sino porque somos el cuarto y ellos los campeones y eso supone que el rival está cualificado para dar mejor nivel que el que le permitimos que ofreciese en la ida", advierte el preparador.

"Pero eso no quiere decir que vayamos derrotados, somos capaces de vencer a Cazorla, lo hicimos ya hace dos semanas y seguro que vamos a pelearlo", recalca el entrenador, que lamenta el largo paréntesis que ha existido entre los dos encuentros de esta semifinal. "Le habíamos dado un golpe en la mandíbula y han disfrutado de tiempo para rehacerse".