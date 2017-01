La ULB, por si cuenta

Oh!tels Unión Linense de Baloncesto (ULB) y Cintra Plasencia (el Ambros de tiempos mejores) estrenan hoy 2017 en el pabellón de La Línea. Un partido trascendental para los visitantes y más importante de lo que parece para los de casa, ya que en caso de que los extremeños acaben logrando la clasificación para la fase por el título en el grupo D de la Liga EBA, el marcador de hoy contará en la misma. El técnico de casa, Vicente González, no puede contar con Víctor Chernodolia y Andrew Yeats, en ambos casos por lesión, y tampoco con Dylan Gómez, ausente por motivos laborales. La gran novedad es el estreno en competición del montenegrino Zoran Vilotijevic, que dota al equipo de alguna de las virtudes que echaba en falta.

El Oh!Tels ULB, que cerró el año con una derrota ante el colista, se rearma para defender esta tarde su condición de invicto en casa en un partido que lo más probable es que no tenga reflejo en la segunda fase, pero que podría contar si el Plasencia, que lo tiene complicado, logra la clasificación.

El mayor atractivo del choque es el entreno en Liga de Zoran Vilotijevic, que llega como relevo de Ryan Wilson. El montenegrino aporta poder intimidatorio y rebote, como ya demostró en el amistoso del pasado domingo ante San Fernando, en el que jugó los primeros minutos con la camisola blanquinegra. También es alta el base Miki Ortega, baja en el último compromiso del pasado año.

El técnico linense, que fiel a su norma se niega a quejarse de las bajas, recalca que el resultado de esta tarde "puede contar más adelante" y que eso hace que sea imposible hablar de una hipotética relajación.

"Creo que Plasencia cuenta con una plantilla para no quejarse por una baja", sostiene el técnico del Oh!Tels ULB, en referencia a las palabras de Carlos Díaz, preparador rival, en la edición de ayer de este periódico.

"Soy partidario de no acordarnos de los que no están más que para desear que vuelvan cuanto antes y si nosotros, que tenemos una plantilla más corta, no nos quejamos por una ausencia, ellos. que cuentan con más fondo de armario...".

"Creo que se trata de un rival al que hay que tenerle mucho respeto, que cuenta con una plantilla poderosa, grande, pero también es cierto que no están jugando bien y que cuando uno está en una dinámica negativa, cuesta salir de ella", agrega.

Vicente González también se refiere a la condición de invicto en casa de su plantel. "Es algo que nos gustaría mantener, pero también es cierto que si nosotros perdemos este partido pero Plasencia no se clasifica, esa derrota queda en nada".

"Siempre es bonito tratar de ser cada vez más fuerte en casa, que tu publico no te vea perder... pero no deja de ser algo anecdótico, que se añade al hecho de ganar, pero eso no nos crea presión", recalca.