La ULB, en cuadro al primer test

El Oh!Tels ULB arranca esta tarde (19:00) la fase de clasificación en la Conferencia Sur de la Liga EBA. Los linenses acuden muy mermados, en principio con sólo ocho jugadores y sin sus estrellas Miki Ortega y Evan Maxwell, al pabellón Guillermo García Pezzi, en el que le espera el Enrique Soler. El conjunto albinegro parte como líder con un balance de 5-1 y el objetivo es acabar en una de las cuatro primeras posiciones entre los ocho competidores, que abren las puertas de las semifinales.

El Oh!Tels debuta esta tarde en una plaza de prestigio, Melilla, en la segunda de las cuatro fases de que se compone la temporada en la Liga EBA, la cuarta categoría del escalafón nacional. Superada la fase de grupo arranca la segunda. La lógica indica que con tres victorias en las próximas ocho jornadas los de La Línea tienen garantizada la clasificación, pero no está de más que persiga una de las dos primeras plazas, que conceden la supuesta ventaja que supone jugar la vuelta de las semifinales en casa.

El problema del encuentro de hoy es que los linenses, que viajan hacia el norte de África a las 13:45 desde el aeropuerto Pablo Picasso de Málaga, acuden tan mermados que salvo sorpresa de última hora sólo se montarán en el avión ocho jugadores, uno de ellos, el junior Sergio Gil. El único interior en la expedición será el montenegrino Zoran Vilotijevic.

No son de la partida Miki Ortega, Evan Maxwell (los dos jugadores más valorados de toda la Conferencia Sur tras la fase regular), Lucas Pérez, Toni Carrera, Sam Buxton y Andrew Yeats,

El entrenador, Vicente González, se aferra a su filosofía y no quiere que las ausencias sirvan de pretexto para una posible derrota: "Lo único en lo que nos afecta ir con tan pocos jugadores es que se reduce la posibilidad de cometer errores, pero vamos a tener cinco jugadores en la cancha y además con un quinteto competitivo".

"Nos autoexigimos y eso ya lo saben los jugadores, que van con esa voluntad y esas ganas, que hay que estar más concentrados que nunca, que no se pueden cometer faltas innecesarias, porque no hay mucha rotación", recalca el preparador. "Lo que no vamos a hacer es ir derrotados de antemano".

Con respecto a su rival, el Enrique Soler, González recuerda que ambos equipos ya se enfrentaron en pretemporada y que el triunfo cayó del lado melillense. "Sabemos que nos enfrentamos a un muy buen equipo, que se ha visto perjudicado por el sistema olímpico y que ha pasado con tres-tres después de estar arriba toda la temporada".