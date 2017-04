La ULB, en busca del premio gordo

Son bajas Lucas Pérez, baja para lo que resta de competición y Dylan Gómez, ausente por motivos personales. Víctor Chernodolia disfruta del alta médica, pero no tanto de la competitiva, por lo que estará entre los doce que se vistan, pero con reservas.

"Nosotros queremos el sobresaliente, queremos estar en la final four, y desde luego no nos vamos a rendir ahora después de una temporada tan exigente", recalca el preparador. "Queremos completar una proeza".

El Yosiquesé llega tras perder en tres de sus últimos cuatro viajes

El Yosiquesé Córdoba -el heredero de aquel Cajasur que llegó a ser uno de los referentes de la mejor LEB Oro- que había protagonizado un arranque de temporada arrollador, se clasificó in extremis para los play-off finales de la Conferencia Sur. Se trata de un proyecto que está basado en la figura de su técnico Rafa Sanz, con jugadores jóvenes de la casa que hacen de cada partido una exhibición física y de trabajo defensivo. Si algo caracteriza a este equipo es que nunca se rinde. El Yosiquesé desembarca en La Línea después de perder en tres de sus cuatro últimos desplazamientos, si bien es verdad que dos de esas derrotas se produjeron ante el Enrique Soler, en Melilla, uno de los finalistas de la conferencia. Los dos conjunto que se enfrentan en esta decisiva eliminatoria se midieron en la primera fase y mientras los caloifales vencieron en su cancha con solvencia (71-46) en La Línea el choque se resolvió en la prórroga (85-80). Sanz entiende que el primer encuentro no debe ser tomado como referencia y augura una eliminatoria muy pareja "porque los dos equipos hemos llegado hasta aquí por méritos propios". Como Vicente González el preparador subraya que sus hombres no se contentan con haber alcanzado esta eliminatoria y quieren estar en la final a cuatro. En los visitantes sigue en el dique seco Rafa Blanco, que se pierde lo que resta de temporada, pero vuelve después de dos meses a Ángel López, que se incorporó el martes al trabajo.