La ULB pide ayuda a su afición para su particular lucha contra el tiempo

El Oh!Tels ULB recibe esta tarde (19:00) en el vetusto pabellón de La Línea a un enemigo ya clásico desde que desembarcó en la Liga EBA, el Medacbasket malagueño, al que los albinegros eliminaron de la competición en los dos últimos cursos, con lo cual existe un trasfondo de cuentas pendientes, siempre dentro del ámbito deportivo. Los de casa cuentan con todos sus efectivos, aunque el capitán Miki Ortega sigue sin entrenarse con sus compañeros más que una vez en semana. El técnico, Vicente González, ha decidido premiar al junior Álex García, incluyéndolo entre los doce jugadores que inscribirá en el acta.

El Oh!Tels comienza su carrera contra el reloj. La derrota en casa de la pasada semana ante Plasencia en la despedida de la primera fase le ha supuesto comenzar esta segunda con un balance de 3-5, lo que supone que necesita demostrar en ante su parroquia la solidez de la que tanto hizo gala en las andaduras precedentes y que tanto ha echado en falta en este curso. Precisamente por eso el vestuario no duda en pedir ayuda a su hinchada.

"He tenido oportunidad de ver sus tres últimos partidos y creo que Medacbasket es mejor equipo que la temporada pasada", sostiene Vicente González, entrenador de la Unión Linense. "Nosotros tenemos que jugar muy, pero que muy bien, si queremos sumar una victoria", recalca.

"Nos enfrentamos a un equipo muy físico, esta temporada no había visto a nadie defender como ellos porque está muy bien trabajado y además cuenta con jugadores descollantes", detalla.

El entrenador resta dramatismo a la contienda. "No creo que para nosotros sea algo definitivo, ni ganando habremos conseguido nada ni en caso contrario estará todo perdido".

"O mucho me equivoco o en esta fase nos vamos a restar muchas victorias unos a otros, no va a ser fácil enlazar tres triunfos consecutivos, va a ser una fase divertida", vaticina. "Hasta Udea lo va a pasar mal, y no es que se lo desee, porque los equipos del grupo DA tienen muy buen físico y en el nuestro había menos de eso".