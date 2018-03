La ULB no se asusta ante la visita del líder

El Oh!Tels Unión Linense de Baloncesto (ULB) recibe esta noche (21:00) al líder de la fase de clasificación de la Conferencia Sur de la Liga EBA, el Cazorla Paraíso interior, que sólo ha perdido dos los ocho partidos desde que su actual entrenador, Francis Sánchez, llegó al cargo. El duelo es vital para los linenses en su pelea por mantenerse con opciones de acabar en una de las tres primeras posiciones. Son bajas Miki Ortega y Iván Torres por problemas físicos, por lo que de nuevo será convocado Alejandro García.

Uno de los partidos del año y su coincidencia con el torneo de Semana Santa que organiza la propia ULB provoca que se juegue a una hora intempestiva. Llega a La Línea el equipo que desde comienzo de la competición parece señalado para pelear por el ascenso que se le escapó el curso pasado en la final a cuatro que se jugó en su propia cancha.

Los de casa llegan con la moral restañada después de conseguir en Marbella una victoria de mérito, que coloca su balance de esta segunda fase en 2-2 y le sitúa casi en el punto de partida de esta mitad decisiva de la competición.

El entrenador de la ULB, Vicente González, asume que su equipo se enfrenta hoy a un rival poderosísimo "que viene de meter 120 puntos, con números que dan miedo, pero también los daban los de Udea cuando fuimos a Algeciras" y su equipo salió victorioso.

"En realidad los números de casi todos nuestros rivales impresionan, porque en la previa casi siempre parecen superiores a nosotros, pero después se juegan los partidos y a veces hemos hecho la proeza de ganarle a equipos teóricamente superiores… hay que jugarlo".

El preparador no quiere hacer cuentas sobre el número de victorias que su equipo necesita para acabar entre los tres primeros. "Si lo pensamos sólo vamos a conseguir estar más angustiados y eso no sería justo, porque no se puede ir cambiando de objetivos cada semana".

"Nuestro objetivo estaba muy claro, ya que pocos de nuestros jugadores tenían experiencia en EBA, incluso los extranjeros son novatos, nuestro presupuesto es muy exiguo, hemos hecho debutar a tres o cuatro juniors, los jóvenes están disfrutando de más minutos… todo eso se está cumpliendo", resalta.

"Cierto es que nosotros nunca renunciamos a pelear por la tercera plaza, pero no era algo prioritario, sino el sexto o el séptimo objetivo y si no lo alcanza la temporada seguirá siendo buena", acaba.