La ULB también es 'Recia'

Una proeza en toda regla suceda lo que suceda en el encuentro de vuelta. El Oh!Tels ULB protagonizó anoche una de esas jornadas que ensanchecen -que diría Lisa Simpson- la historia de la entidad. El conjunto de La Línea tomó prestada la principal característica que emanan de los colores de su casaca y con mucho baloncesto, pero también con una gran dosis de eso que los cursis llaman intangibles obtuvo una renta de quince puntos sobre el campeón de la fase regular, el todopoderoso Cazorla, que quedó literalmente cortocircuitado, minimizado en el vetusto pabellón linense.

El baloncesto ofreció ayer la posibilidad a un equipo humilde, diezmado hasta lo inasumible no sólo por las ausencias ya previstas sino también por la temprana lesión de Juanmi López, de reeditar esa siempre emotiva historia de los pájaros que se atreven a disparar a las escopetas. La ULB apeló a la raza, se levantó cuando estaba literalmente contra las cuerdas, desafió a un rival cuya moral fue minando segundo a segundo y obtuvo quince puntos que, con los lógicos reparos que siempre ofrece este bendito deporte, se antojan suficientes para que pueda acceder a la eliminatoria por el título y, con ello, obtener por segundo año consecutivo el pasaporte para la final a cuatro de ascenso a LEB Plata. Ahí queda eso.

El primer tiempo fue más del Cazorla. Un equipo atípico como pocos, en el que los jugadores no dudan en discutir no ya entre ellos, sino de manera airada las decisiones de su técnico, pero que cuando juega con intensidad es capaz de hacerle un nudo al rival a poco que éste se despiste. Y así fue. La ULB iba manejando los tiempos y a falta de 2'43 para el intermedio ganaba de uno. En ese periodo encajó un parcial de 3-11 porque cualquier momento de falta de concentración penaliza ante un enemigo como ése. Al descanso parecía estar en tratos para firmar su sentencia (36-43) Pero este Oh!Tels ULB ha asumido la condición de Recia que se le atribuye a la Balona de la que tomó sus colores. Apretó los dientes, defendió cada balón como si fuese el último no ya de la Liga, sino de su existencia y en apenas seis minutos había volteado lo que se reflejaba en el luminoso (48-47).

A partir de ese momento y aun a riesgo de ser injusto con el cuerpo técnico que encabeza Vicente González -que había preparado el encuentro se diría que hasta con mimo y que acertó en casi todo- lo que sucedió en la pista tiene mucho de aquello que Montxo Armendáriz definió como secretos del corazón.

Había un equipo en la pista que quería ganar. Y seiscientas almas en la grada que pretendían ayudarle a conseguirlo. Un emotivo matrimonio que desaborló a un conjunto sencillamente mejor que acabó por convertirse en un juguete roto mientras las diferencias a favor de la ULB se iban ampliando en la misma medida que iba creciendo la ilusión por seguir delante de este grupo de jugadores a los que sólo mueve su amor por el baloncesto.

Y como cualquier historia de estas características necesita de héroes, la de ayer, fue una de ésas de actores secundarios que pocas veces ven como los focos se paran sobre ellos. Es evidente que sin la actuación estelar de Miki Ortega y Evan Maxwell el milagro hubiese sido imposible. Pero tampoco sin un Marius Grigaitis al que tuvo que parar su técnico porque iba a caer agotado sobre el parquet. Ni tampoco sin un Vilotijevic que jugó enfermo, pero por encima de todos, Dylan Gómez apareció en el momento oportuno para asestar el golpe que dejaba inerte al enemigo. No tuvo su momento de gloria, sino su partido en la gloria.

La ULB logró una renta de quince puntos y por encima de todo una victoria coral de ésas que hacen enrojecer los ojos a quienes se están dejando el alma por este proyecto. El partido de vuelta, allá por el día 22, queda lejos. Pero también ve lejos ahora Cazorla la clasificación. Suceda lo que suceda entonces, hay muchos, pero que muchos motivos para que la ciudad se sienta orgullosa de su equipo de baloncesto.