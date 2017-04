La UEFA invalida el Victoria Stadium para Europa

Los clubes de Gibraltar no podrán seguir jugando sus partidos de clasificación de la Liga de Campeones y la Liga Europa en el Victoria Stadium.

El campo yanito, según publica Gibraltar Chronicle, no ha logrado la aprobación de la UEFA para partidos de las competiciones europeas tras una inspección realizada por funcionarios del organismo del fútbol europeo el mes pasado. La Asociación de Fútbol de Gibraltar ha recibido información verbal de esta decisión, aunque la federación no tiene todavía confirmación por escrito de la UEFA. En el Peñón dan por hecho que, como resultado de la evaluación, la UEFA no extenderá la certificación que permite a los clubes locales utilizar el Victoria Stadium, por lo que tienen que buscar escenarios alternativos para las preliminares del próximo verano.

La regulación de infraestructuras de los estadios de la UEFA los clasifica en cuatro categorías, en función de una amplísima lista de criterios que abarca desde las dimensiones del terreno de juego, hasta los servicios, pasando por número de asientos, iluminación, zona de prensa, señalizaciones, aparcamientos, ratio de inodoros, etcétera.

Los funcionarios de la Asociación se reunieron el miércoles con los clubes afectados "para discutir contingencias". Se trata del Saint Joseph, el Europa y el Lincoln FC Red Imps, que se encuentran en los tres primeros puestos de la liga y, por tanto, son los principales candidatos a clasificarse. El Chronicle cita una fuente oficial de uno de los clubes que dijo que ya le habían pedido a los clubes que encuentren un campo alternativo. Trabajarán juntos para reducir el costo de los desplazamientos. Afirma el periódico que se están considerando estadios españoles y británicos, aunque el Gobierno español mantiene la prohibición de que jueguen en cualquiera de sus campos. Al menos tres clubes españoles de la zona han indicado a los gibraltareños que que estarían dispuestos a acoger partidos, así como al menos dos entidades del Reino Unido con estadios que tienen capacidad para unos 8.000 espectadores.

En esa primera reunión no se descartó incluso la posibilidad de no jugar si el costo estuviera lejos del alcance de los clubes locales. La Asociación de Fútbol de Gibraltar espera confirmación oficial después de la Semana Santa. Entonces se producirá la reunión definitiva de los clubes gibraltareños.