La UEFA endurecerá el control financiero

Tras los fichajes millonarios del último mercado de traspasos, la UEFA busca soluciones para frenar esa tendencia y medita crear nuevas reglas para endurecer el fair play financiero que introdujo hace unos años. "Se introdujo para lograr una mayor estabilidad en el fútbol. Y fue eficaz. Sin embargo, los tiempos han cambiado", admitió el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, en una entrevista publicada ayer en la web Sportschau.de, de la televisión pública alemana ARD.

"Debemos adaptarlo, modernizarlo y debemos hacerlo para defender e equilibrio de la competencia deportiva, porque la horquilla entre los clubes grandes y pequeños se hace más grande y más grande", afirmó sobre el fair play financiero fijado por la UEFA para obligar a los clubes a no gastar mucho más dinero del que generan.

En las últimas semanas se llevaron a cabo los dos fichajes más caros de la historia. El Barcelona vendió por 222 millones de euros a Neymar al PSG y se hizo con el francés Dembele del Dortmund por 105 millones más otros 40 en variables. Además, el PSG consiguió la cesión de la joven joya Kylian Mbappe, pero según medios se trata de una cesión encubierta para cumplir con las reglas del fair play. Así, el PSG pagará 180 millones dentro de 12 meses.

Ceferin cree que esta tendencia no puede detenerse, aunque sí ralentizarse. "Y debemos hacerlo ahora", instó el esloveno. Para ello hay diversas ideas dentro de la UEFA: "Estamos pensando en una fuerte limitación de los jugadores registrados por club. Además, debemos limitar los préstamos".

Además, sopesarán lo que se puede hacer en cuanto a establecer un salario máximo y la posibilidad de cerrar antes el mercado de fichajes en un futuro. Según el presidente de la UEFA, finales de julio podría ser una posible fecha. "Creo que el espacio de tiempo es demasiado largo. Es extraño que empiece la temporada, que juegues para un club y luego puedas cambiar y jugar para otro. Eso no es bueno para la competición. En este punto estamos manteniendo conversaciones serias", agregó.

De la misma opinión que el presidente de la UEFA se mostró el presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, que también abogó por endurecer las normas. En su opinión, algunos clubes no han entendido el mecanismo como fue pensado originariamente. "Por ello debe ser adaptado. Se deben hacer obligatorias determinadas cosas. Hay clubes que tienen transferencias de dinero que no son conocidas porque no se publican. La UEFA debe actuar contra ello consecuentemente", indicó Rummenigge, que dejó la presidencia de la Asociación Europea de Clubes (ECA). No se trata de controlar la competencia, dijo. "Pero, debemos volver a ser racionales".

El PSG, controlado por el fondo soberano de Qatar, gastó entre 2012 y 2016 mil millones de euros en fichajes. Sin embargo, la adquisición de Neymar lo elevó todo a una nueva dimensión. Además, el Manchester City, cuyos propietarios son de Abu Dhabi, invirtió en los últimos meses 234 millones, sumados a los 950 de las últimas cinco temporadas. "El resto de los grandes clubes no pueden operar a estos niveles", afirmó.