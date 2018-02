UD Melilla, un clásico en apuros

Los de Manolo Herrero mantienen esa renta a pesar de que durante la competición se han lesionado los dos porteros que comenzaron la temporada. Primero lo hizo a finales de diciembre y durante un entrenamiento Dani Barrio y después Pedro Luis, cuando apenas había disputado dos partidos. Eso obligó a contratar casi a prisa y corriendo a Estanislao Marcellán Tanis , que procedía del Valladolid B y que ha defendido el marco en los últimos cinco compromisos. Esta semana Dani Barrio vuelve a estar a disposición del preparador y aunque el rendimiento de Tanis ha sido óptimo, todos los medios locales inciden en que el guardavallas asturiano (ex del Leganés y del Real Oviedo) regresará al once inicial.

La Unión Deportiva Melilla afronta el encuentro de mañana (12:00) en el Municipal de La Línea en plena implosión. La derrota ante el Lorca del pasado domingo, que suponía la tercera jornada sin vencer después de haber protagonizado una campanada en su visita al Real Murcia (0-1) ha distanciado a afición y plantilla. No deja de resultar curioso que a pesar de que los azulinos están empatados con la Balona a puntos, en el entorno albinegro se palpa un ambiente de ilusión y en el suyo, de decepción. La explicación es bien sencilla, el presupuesto de los norteafricanos triplica al del equipo de Julio Cobos.

El míster anuncia cambios pero no los desvela

La UD Melilla recupera para el encuentro de mañana con la Balona a Dani Barrio, mientras que Jilmar causará baja por tercera jornada consecutiva. "Dani Barrio empezó la semana de trabajo normal con el grupo y si lo considero oportuno por supuesto que puede jugar, mientras que la recuperación de Jilmar va despacio, por lo que todavía le queda un poquito de tiempo", informó Manolo Herrero, que tampoco podrá contar con Pedro Vázquez, sancionado con un encuentro por acumulación de amonestaciones. El míster confirmó ayer en rueda de prensa que "habrá cambios" con respecto a la última alineación. Al ser preguntado por Yacine Qasmi, Lolo Garrido y Juanma Espinosa, fuera del once titular de la última jornada, respondió: "No voy a dar muchas más pistas. Los tres tienen opciones, como todos sus compañeros, yo no veto a nadie".