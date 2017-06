La UD Los Barrios más gaditana

Juanma Carrillo tomó posesión ayer de forma oficial como técnico de la Unión Deportiva Los Barrios. El entrenador isleño, acompañado por su hermano y ayudante en el banquillo Óscar, afronta su desembarco en la Villa como "una gran oportunidad" para poner en marcha un método que le ha dado frutos en sus muchos años de trabajo con la cantera del Cádiz. El preparador, "ilusionado y con hambre", echará mano del mercado de la provincia, en especial de la Bahía de Cádiz, para tratar de "hacer un equipo con compromiso, no con dinero".

"La Unión es una oportunidad que dentro de mi carrera va a ser importante, vengo con mucha ilusión a un equipo con su historia en Tercera", aseguró al tomar la palabra el de San Fernando. "En la zona donde yo me muevo entrenar en Tercera está complicado, nos hemos quedado sin muchos equipos históricos", reconoció.

El experimentado Juan Sánchez colabora con los gualdiverdes como director deportivoCuento con la gente que hay pero quiero hablar con ellos y ver si se adaptan a la idea"

"La oferta fue inesperada, pero me llega en un momento bueno. Después de mi salida en el San Fernando tuve un momento de duda que me duró poco porque me volví a enganchar a la cantera del Cádiz y esto es como una rueda cuando te vuelves a meter", explicó.

"Voy a dar el máximo trabajo, el máximo de profesionalidad, es una apuesta importante porque tengo que hacer dos horas de viaje todos los días y vengo a que esto funcione, a enganchar al público, porque este campo siempre ha sido un campo complicado", dijo.

Sobre la confección de la plantilla, Carrillo quiere aprovechar lo mucho de lo que ya hay y abrir nuevas vías para el club. "Hay un perfil de futbolista con 21-22 años que una vez que no puede debutar en el Cádiz se queda cortado de la Tercera división", argumentó. "Un abanico de futbolistas con una educación deportiva de cantera, con una historia importante en las máximas categorías juveniles y podemos sacar gente interesante".

"Lo ideal es que funcione lo bueno que hay aquí y lo que tenga que venir a sumar", prosiguió. "Se puede hacer una sinergia, era mi idea en Conil y salió bien. Nosotros no podemos entrar en la guerra con equipos de otros prespuestos o con la Liga de Gibraltar, no es el perfil de jugadores que buscamos".

Carrillo insistió en que hablará con la plantilla anterior y expondrá una situación económica más austera. "No vamos a vivir de la historia de lo hecho la pasada temporada", afirmó. "Quiero hablar con ellos y ver si de verdad están dispuestos a comprometerse, quiero calidad de entrenamientos para jugar bien los domingos".

El isleño quiere contar con una plantilla "de 18-19 jugadores y mirar a los chavales de la casa" y arrancará la pretemporada el día 17 de julio. "Esto cada vez empieza antes y hay que estar preparados. Jugaremos bastantes partidos durante la pretemporada", avisó con la satisfacción de poder trabajar con tiempo. "Es de las primeras veces que me encuentro con la situación de poder hacer una plantilla y después un grupo para comenzar la temporada. En eso los filiales son más complicados", confesó.

Álvaro Moya, el presidente de la UD Los Barrios, resaltó la ilusión de Carrillo ante el proyecto. "Buscábamos un perfil que mezclase juventud y experiencia, una persona con una edad propia, con mucha ilusión por hacer grandes cosas, con energía para una labor complicada", manifestó. "No vamos a exigir grandes cotas, nos conformamos con mantener la categoría y luchar por estar en una zona templada sin renunciar a lo máximo, pero eso se lo dejo al entrenador como motivación a los futbolistas", sentenció.