"Tranquilos, que os salváis"

No hay nada como conocer al enfermo para poder realizar un diagnóstico certero. Media docena de jugadores que o bien pasaron el curso pasado por una situación muy similar a la actual o han pertenecido a la presente plantilla muestran su plena confianza en que la Real Balompédica no tendrá problemas reales para mantenerse en Segunda división B. Todos coinciden en que la sensación de angustia está derivada de la mala racha de resultados, pero que plantel y cuerpo técnico están capacitados para zanjar la situación sin que ésta llegue, siquiera, al límite. Son exbalonos de profesión, pero, y así se deduce de sus palabras, balonos de corazón.

El argentino Damián Zamorano fue uno de los tres jugadores que abandonaron la plantilla de Julio Cobos durante el pasado mercado de invierno, en su caso para recalar en el Arenas de Getxo, que se encuentra en una situación muy similar a la de los albinegros, solo que en el grupo II.

"Por supuesto que creo que la Balona se va a salvar", comienza. "En realidad no solo lo creo, sino que lo deseo con todas mis fuerzas, porque dejé allí muchas amistades y porque es un club que se merece mucho más, por el potencial que hay en esa plantilla, por cómo se trabaja", sostiene.

"Aunque ahora mismo estén envueltos en una mala dinámica, igual que atravesaron hace poco una muy positiva, la situación es menos dramática de lo que os parece, hay muchos equipos de por medio y en cuanto llegue el primer resultado positivo lo hilarán con otras victorias y ya no mirarán más para abajo", finaliza. "Desde la distancia les deseo la mejor de las suertes", zanja Zamorano.

Otro de los que se marchó al término de la primera vuelta fue Dennis Nieblas, que recaló en el Vikingur Gota, el sexto clasificado de la máxima categoría de las Islas Feroe. El suyo es uno de los análisis que desprende más confianza en el plantel.

"Por supuesto que sigo a la Balona, como un balono más", recalca. "En primer lugar lo que yo creo es que no hay motivos para alarmarse, porque yo he vivido ese vestuario por dentro y tanto cuerpo técnico como jugadores saben en qué club están y aunque la dinámica no está siendo positiva la Balona se va a salvar, porque por institución, cuerpo técnico y jugadores lo merecen y están trabajando al cien por cien para ello".

"Yo entiendo que la Balona había hecho méritos para estar ya con la salvación garantizada y no estar a falta de cinco jornadas con esta incertidumbre pero el grupo IV está muy apretado y el último tramo de la competición siempre es más complicado porque todo el mundo se está jugando algo y cada partido es una guerra", abunda Nieblas.

El central catalán entiende que el comienzo deslumbrante de la Balompédica elevó las expectativas "pero los que estábamos dentro siempre supimos cuál era el verdadero objetivo", recalca.

Entre los que la pasada campaña pasaron por una situación con mucho paralelismo a la actual, el lateral zurdo Rulo Prieto es de los que está viviendo una mejor temporada, ya que pelea con su Huesca por el ascenso a Primera.

"Está claro que está pasando por una mala racha, pero todas esas rachas, tanto buenas como malas, acaban por romperse y estoy convencido de que aunque ahora haya dudas, al final no va a sufrir nada, pero nada, para alcanzar la salvación, en absoluto", dice con rotundidad.

"Si sois capaces de abstraeros de los últimos marcadores, veréis que hombre por hombre tiene un equipazo, que el cuerpo técnico hace las cosas muy bien y tengo claro que este año no sufren, porque lo de ahora no es más que un accidente y volverá a tirar para arriba", insiste Rulo.

Carlos Selfa explica que tanto él como Javi Gallardo, compañeros en la Peña Deportiva Santa Eulalia, penúltimo clasificado del grupo III de Segunda B, están "muy pendientes" de todo lo que sucede en el equipo de La Línea. "Es una pena que después de una magnífica campaña los resultados no le hayan acompañado en el último mes y medio, pero todos sabemos que ése es un grupo muy competitivo, con equipos con presupuestos muy fuertes y que la Balona ha estado compitiendo con ellos hasta el final y si no sigue haciéndolo es porque ha tenido mala suerte en momentos puntuales y se le han escapado puntos que ahora echa de menos", asegura.

"Yo estoy seguro de que no van a tener problemas para asegurar la permanencia y que incluso si aprietan un poco, aún pueden pelear hasta por la sexta plaza", concluye el medio.

Óscar Santiago se incorporó en diciembre al colista del grupo II, un Caudal Deportivo virtualmente descendido. El cancerbero está convencido de que su exequipo "no va a pasar más apuros" y logrará pronto la salvación. "Aunque sé que aquel es un grupo complicado, me sorprendería que no lo alcanzase con cierta holgura", afirma. "Desde luego ése es mi deseo, que acaben la temporada con tranquilidad".

El lateral derecho David Alberto Bautista Bauti comenzó la temporada en el Mancha Real de Tercera, pero en diciembre recaló en el Ontinyent, octavo clasificado del grupo III. "La Balona empezó la temporada muy bien, con ganas de estar arriba y la prueba es que se dejó ver por las primeras posiciones", subraya.

"No sé si por un exceso de confianza o por otras causas llevan bastante tiempo sin sumar un triunfo, algo que ya nos sucedió el año pasado, lo que nos llevó a una situación bastante más delicada que la actual", recuerda. "Está claro que no pueden confiarse, porque los equipos de abajo aprietan, pero yo creo que alcanzarán pronto la permanencia. Solo puedo desearles mucha suerte para que lleguen a su objetivo", sentencia el defensa.