Toni Doblas, el primer fichaje de un ambicioso San Fernando

El San Fernando hizo ayer público su primer fichaje y se trata de uno que no pasa precisamente desapercibido para el gran público, el del meta sevillano Toni Doblas, que la pasada campaña fue pieza fundamental en la salvación del Extremadura de Almendralejo y que es la primera piedra para un proyecto que pretende ser especialmente ambicioso, después de haber puesto su gestión deportiva en manos de una empresa externa.

Doblas, de 36 años y con los estudios de periodismo finalizados, jugó en el Betis, Xerez, Zaragoza, Huesca y Toledo en España, además de acumular una amplia y un tanto pintoresca experiencia en equipos de diferentes países de Europa.

El guardavallas, que fue presentado en un colegio local, señala al nuevo director deportivo de la entidad azulina como la causa principal de su decisión de enrolarse en el equipo de la Isla. "Vengo al San Fernando porque me ilusiona el proyecto, y porque la persona que me trae [en referencia a Juan Guerrero] es la misma que me llevó al Extremadura y donde nos salió un buen proyecto, ya que salvamos la categoría cuando parecía casi imposible. El director deportivo me trasmite mucha confianza y sé que el proyecto que se va a hacer en el San Fernando va a ser bueno, para estar en lo más alto posible y vamos a disfrutar", dijo.

El meta asegura que a pesar de su edad llega "con mucha ilusión" a Bahía Sur, donde está convencido de que hará valer su "profesionalidad" en un proyecto que vaticina "competitivo".