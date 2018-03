Toca salir de dudas

El Algeciras CF tiene hoy un partido clave para despejar dudas y aclarar su camino hacia la fase de ascenso a Segunda división B. Los albirrojos visitan al Sevilla C (17:00), un aspirante a la liguilla que no pasa por su mejor momento pero que fue el primero en derrotar a los de Asián esta temporada. Cierto aire de vendetta recorre el vestuario del Nuevo Mirador, donde al técnico le "hierve la sangre" ante la posibilidad de distanciar casi de forma definitiva a un rival que está a ocho puntos. Sin olvidar que el Algeciras es tercero, al acecho del Ceuta y con el Sanluqueño pegado al rebufo en un pelotón de cabeza que comanda el Cádiz B.

José Antonio Asián pierde al zaguero Salas por sanción y mantiene la baja por lesión del centrocampista Chapa, con un brazo escayolado. El técnico albirrojo citó a todos los disponibles para viajar y guarda en la manga la recuperación de Berlanga e Ito. El regreso del primero se antoja esencial para cuadrar la defensa. El algecireño se ha perdido los tres últimos duelos y es una incógnita. La alternativa pasaría por Oñate o Javi Anaya. La vuelta de Ito urge menos ya que Asián está dando su sitio a Damián Solferino. El resto de tocados no quiere perderse la batalla.

"Aquí no hay tranquilidad", interviene Asián, consciente de que ser tercero con 50 puntos no garantiza nada a falta de nueve finales. "Esto va a ser una miniliga de aquí al final con el grupito de equipos que estamos ahí. El que sea capaz de resistir no solo el potencial de los contrarios sino también cómo está su equipo anímicamente, los nervios, la presión.. Esos serán los cuatro que opten a pelear por estar en Segunda división B", sostiene.

El preparador previene sobre un Sevilla C que lleva siete jornadas sin ganar: "Merecieron más en esos partidos. Es un duelo muy difícil de jugar, nos van a exigir bastante, pero sabemos que de sacarlo adelante podemos dar un paso importante en pos de mantener las opciones intactas del objetivo", reconoce Asián, que recuerda "lo que pasó en la primera vuelta" cuando el filial se impuso en el Nuevo Mirador: "Es un equipo con el gen competitivo incrustado en el ADN. No nos van a regalar absolutamente nada".

"Nosotros estamos en una dinámica en la cual no tenemos excusa ninguna", admite el técnico del Algeciras, consciente de que sus pupilos perdieron en las dos últimas salidas (Ceuta y Utrera) y ya toca un golpe sobre la mesa lejos del Mirador.

"Tenemos que ir a los campos donde los equipos contrarios nos propongan, en algunos podremos jugar de una manera y en otra de otra, pero hay que ganar donde nos echen, como si jugamos a baloncesto, tenemos que ir a por ello", subraya Asián, que hoy tendrá como escenario el campo 4 de césped natural de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, sin graderío pero en buenas condiciones.

Los algeciristas saltarán al verde sabiendo lo que hizo el líder (12:00) y poco antes del descanso conocerá el resultado del Ceuta (15:30). El Sanluqueño cierra la jornada (17:30).