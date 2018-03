Tirón de orejas de Pandalone

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, actuó ayer con la primera plantilla albinegra casi como lo hace un padre. El empresario italiano -acompañado por el director general del club Mario Galán- se reunió con futbolistas y técnicos primero para darles un severo tirón de orejas por el rendimiento -más que por los resultados- de los tres últimos encuentros y para recordarles que "el objetivo aún no está conseguido" en clara referencia a la permanencia en la Segunda división B. Pero de inmediato transmitió al vestuario su plena confianza en que serán capaces de corregir la situación.

Pandalone acudió al vestidor local del Municipal nada más terminar la primera sesión de trabajo de la semana, la inmediata después de la dolorosa derrota del pasado domingo a manos del entonces colista Córdoba B. Utileros, masajistas e incluso los juveniles que se ejercitan con frecuencia con el primer equipo fueron invitados a desalojar el recinto.

"Les he dicho que no solo soy presidente para pagar, sino también para pedir explicaciones"

Una vez a solas se produjo lo que el propio presidente calificó de "bronca educada" por su parte, salpicada de "autocrítica por parte de los jugadores" de la que entiende que el grupo sale fortalecido.

Tres meses después de llegar al cargo, Raffaele Pandalone acudió ayer a zanjar la primera crisis deportiva, provocada por las seis jornadas sin conocer la victoria que enlaza la Balona. "Les he dicho que soy el presidente no solo para pagar las nóminas, sino también para pedir explicaciones cuando las cosas no salen", recalcó el máximo responsable del club al término de esa conversación.

"En los últimos partidos nos está faltando competir como debemos hacerlo, porque se puede perder, pero compitiendo mucho", aseguró. "No podemos estar tranquilos, porque el objetivo aún no está alcanzando y antes o después hay que meter puntos porque los necesitamos y a ver si empezamos el sábado en Marbella".

"No se trataba de dar una bronca sin sentido, sino de explicar bien las cosas y los futbolistas han entendido que queremos de ellos un poco más de responsabilidad y que hay que luchar, pelear por alcanzar lo que nos falta para poder estar tranquilos", abundó.

"Mi enfado es el de todos, que tenemos la sensación de que nos hemos dejado en el camino la posibilidad de meternos en la zona de play-off y así se lo he dicho a ellos", dijo con rotundidad. "Les he explicado que en mi opinión tenemos una de las plantillas más completas del grupo, que la afición, la directiva, los medios, todos hemos creído en ellos… pero nos han faltado cosas".

El presidente recalcó que su confianza en el entrenador, Julio Cobos "sigue intacta". "En mi opinión nuestro problema en estos últimos partidos ha sido más mental que técnico y ése es el problema que tenemos resolver cuanto antes".

"Los jugadores han asumido que nos han faltado cosas para meternos en una zona más linda de la clasificación, pero ahora no es el momento de mirar al pasado, sino de pensar que el sábado tenemos una batalla en Marbella, pero si no lo afrontamos así va a ser complicado que puntuemos", advirtió Pandalone.

"Sabemos que nos enfrentamos a un rival que está en racha, que es líder, pero entiendo que después de todo lo que hemos hablado nos vamos a dejar la piel, luego el resultado ya se verá", acabó el máximo dirigente.