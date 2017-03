Test para la imbatibilidad en casa

Vicente González discrepa de la versión de Juan Carlos García Martín, técnico del Cazorla, quien sostiene que el grupo DA de la primera fase (en el que participó su equipo) tenía más nivel que el DB (en el que lo hacía la ULB). "No creo que sea así y la prueba es que si es verdad que en la fase por el título los equipos de su grupo han conseguido alguna victoria más, en la pelea por la salvación está sucediendo todo lo contrario", defiende, avalando sus palabras con los marcadores de Plasencia y San Fernando. "Es una cuestión de rachas, sólo eso. Me niego a creer que sea una cuestión de calidad de grupos".

Cazorla, tras cinco victorias, llega sin dos de sus seis extranjeros

El líder Cazorla Jaén Paraíso Interior, que estuvo a punto de no lograr la clasificación para la segunda fase, cuenta en sus filas con seis jugadores extranjeros: cuatro estadounidenses, uno nacido en Senegal y otro, en Chad. Los jiennenses llegan tras enlazar cinco victorias -están invictos en esta fase de clasificación- pero según adelanta su entrenador, Juan Carlos García, afronta el duelo de hoy con dos bajas: el base Leshauau Chuk Murphy, con un proceso gripal y del ala-pívot Andrew Kelly, que sufre un esguince de tobillo. García, que llegó en diciembre como relevo de Manolo Higueras, destaca que su rival aún no ha perdido en casa y que gracias al balance de los suyos "perder en La Línea no sería una tragedia".