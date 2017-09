Tebas: "Si el proceso independentista avanza los clubes catalanes no podrían jugar la Liga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este viernes que si el proceso independentista culmina en una secesión de España, los clubes catalanes no jugarán la Liga española. Al tiempo que ha reclamado que se reconduzca la situación política en Cataluña, ya que entiende que "las ilegalidades no pueden salir adelante".

"Si el proceso independentista avanza los clubes catalanes no podrían jugar la liga". "Los que sentimos que Cataluña es España nos duele esta circunstancia", ha advertido el máximo responsable de LaLiga.

A juicio de Tebas "las independencias unilaterales no son a la carta". "No cuentan realmente lo que es y eso es muy peligroso. Yo espero que la situación se reconduzca porque España es un estado de derecho y las ilegalidades no pueden salir adelante", ha señalado.

Y ha aclarado que el 1 de octubre "será una jornada de domingo normal" y que la competición no piensa "el horario por un tema de ilegalidad", en referencia al referéndum que podría celebrarse en Cataluña y al duelo entre Barcelona y Las Palmas que se disputará ese mismo día en el Camp Nou.

"No vamos a cambiar ese partido. No vamos a cambiar el horario por un tema de ilegalidad. Evidentemente, para nosotros el 1 de octubre será una jornada de domingo normal. Respecto a la seguridad, habrá que acudir a las Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como está la situación en Cataluña, no acudiría sólo a los Mossos de Escuadra o al Consejero de Gobernación", ha apuntado.

"Hay otro partido del Nàstic, que también juega el domingo, y la Liga no va a cambiar en absoluto ni lo tiene previsto, salvo que fuera una circunstancia que el Gobierno de España lo plantease", advirtió Tebas durante la presentación del informe 'Football Transfer Review 2017/18'.