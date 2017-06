Tarifa vivió ayer con intensidad la segunda edición de su carrera nocturna, en el que la recaudación iba destinadas a la Asociación de femiliares de enfermos de Alzheimer de la localidad. Cuatrocientas personas formalizaron su inscripción, aunque muchas de ellas no compitieron. Al cierre de esta edición la cita no había finalizado, por lo que no existían resultados oficiales.