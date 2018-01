Tano está de vuelta

El algecirismo quería fichajes y uno de los mejores ya estaba en casa. Tano ha vuelto. El sevillano de Dos Hermanas se reconcilió con el fútbol en el arranque de 2018. Después de bastante tiempo, el centrocampista jugó un encuentro entero completísimo en el triunfo ante el Puente Genil (4-0). "Me hacía falta un partido así", reconoce poco antes de coger los bártulos para el entrenamiento.

Manuel Asencio Terrero Tano (30/08/1992) está llamado a ser uno de los futbolistas importantes del Algeciras en la segunda vuelta. El jugador admite que deja atrás una primera parte de la temporada irregular y complicada, pero desprende ilusión ante lo que está por venir con el reto de disputar la fase de ascenso a Segunda B y pelear por el ascenso de categoría.

Me hacía falta un partido así; me sentí con frescura en las piernas y en la mente"

El pasado domingo Tano pudo plasmar esas sensaciones en el césped del Nuevo Mirador: "Me sentí con frescura en las piernas y en la mente", asegura. "Hacía mucho tiempo que no me encontraba tan cómodo y por suerte también tuvimos esas sensaciones con el juego colectivo del equipo", confiesa.

Tano se siente querido en el Algeciras, por la afición, por el cuerpo técnico y por el club: "El mensaje de confianza que transmitieron poco antes de las vacaciones fue importante. A uno siempre le ayuda que exista ese respaldo cuando las cosas no salen del todo bien".

Ese mensaje lanzado por José Antonio Asián, el entrenador, pasaba por la recuperación de jugadores como Iván, Máiquez o el propio Tano, que, por circunstancias, no tuvieron la relevancia esperada. "No tuve mucha continuidad en la primera vuelta, pero eso ya es pasado, ahora me siento con más ritmo y con ganas de sumar al equipo", subraya.

Tano completó los 90 minutos del duelo ante el Puente Genil, algo que sólo pudo hacer en cuatro partidos desde que arrancó la competición. El pasado domingo se le vio suelto, alegre y con mucha gasolina. Pero el futbolista advierte de que aún puede y debe dar más hasta recobrar su mejor versión, ese Tano capaz de culminar con un disparo desde la segunda línea de ataque.

Con el retorno de los lesionados y la recuperación de los que menos protagonismo tuvieron hasta el ecuador, el Algeciras ha dado por cerrado el capítulo de incorporaciones con la llegada del extremo Moussa Sidibé, salvo que se ponga a tiro alguna ganga en el mercado. Si no es así, el club apuesta todo a lo que ya tiene en la caseta.