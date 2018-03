Tailandia, segunda cita de la temporada

Después del impredecible comienzo de la temporada hace un mes en Phillip Island, Tom Sykes y Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) encaran la segunda cita del Campeonato 2018, el Round de Tailandia, con muchos deseos de conseguir sus primeros triunfos del año. En Australia, ambos lograron un podio y ahora llegan a Buriram en segundo y tercer lugar en la clasificación general del Campeonato, con solo dos puntos de diferencia.

El segundo puesto en la Carrera 1 de Phillip Island ayudó a Sykes a auparse hasta el segundo puesto de la general, con 33 puntos en total. Sus anteriores registros en Chang son envidiables, con una victoria en 2016 y cuatro podios más. El campeón del mundo de 2013 está particularmente ansioso por volver a la senda de la victoria después de liderar la Carrera 1 de Australia durante 18 vueltas, pero dejar escapar el triunfo en los últimos minutos.

Sykes igualó en Phillip Island el récord de Superpoles que ostentaba la leyenda de WorldSBK Troy Corser, con 43, y ahora el inglés tiene la oportunidad de elevar esa cota y convertirse en el mejor piloto en calificación de todos los tiempos: "No estaré más dispuesto a ganar la Superpole en Tailandia de lo que estaría normalmente, pero estaría bien obtener una más y poner mi nombre en la parte superior de la lista".

Un puesto por detrás de su compañero de equipo en la tabla de puntos, el triple campeón Jonathan Rea se quedó muy cerca de la victoria en la segunda carrera de Australia. Terminó a apenas 0,021 segundos del doble ganador Marco Melandri tras salir con ventaja de la última curva. Con cinco victorias y un segundo puesto en Chang desde 2015, ningún otro piloto tiene un récord de éxitos como Rea en Buriram: "Es una pista donde disfruto y en la que he tenido algunos éxitos en el pasado. Aunque no comencé la temporada de la mejor manera, con una lesión y una enfermedad, estas últimas semanas he estado trabajando duro para llegar al 100% en Buriram".