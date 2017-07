Tablas entre las CAMPEONAS

Ni vencedoras ni vencidas en el Reto de las Campeonas Movistar. La tabla de kite de la tarifeña Gisela Pulido, la windsurf de Marina Alabau y el 49er FX del tándem Támara Echegoyen y Berta Betanzos compitieron en una original carrera en Santander y que acabó con un triple empate.

Cuatro deportistas que suman casi una veintena de títulos mundiales y dos oros olímpicos se lanzaron al agua en un reto que congregó mucho público en el Centro de Alto Rendimiento de Duna de Zaera. El resultado no pudo ser más igualado tras seis mangas en las que todas sumaron. dos primeros, dos segundos y dos terceros.

Las compañeras de equipo y amigas aseguraron que no se esperaban este resultado. Las condiciones meteorológicas jugaron jugado un papel fundamental en el Reto de las Campeonas. El primer acto fue de tres regatas con foil. Y ahí, Marina Alabau fue la más rápida. En el segundo acto, sin foils, hubo viento medio y ligero. La sevillana afincada en Tarifa sumó las dos primeras victorias. Con viento medio-fuerte, Gisela mandó en la prueba. Con viento ligero, el 49er FX de Berta y Támara.

Gisela declaró tras el reto: "Ha sido una pasada. Sobre todo la primera parte, cuando hemos estado las tres con foils navegando por encima del agua, algo muy chulo". "En la segunda parte, cuando ya he navegado con tabla de freestyle, me he encontrado más cómoda porque es a lo que estoy acostumbrada. En esta ocasión las regatas fue más favorables para mí porque los rumbos de través eran muy buenos, aunque en la última me ha sido casi imposible porque el viento estaba muy, muy flojo", añadió. La tarifeña de adopción celebró el reto: "Poder navegar al lado de Támara y Berta en el 49er y Marina con la tabla de windsurf ha sido una sensación increíble, y montarme con ellas en el barco ha sido mejor todavía".

"La verdad es que ha impresionado. Ha sido bastante duro físicamente, de hecho he acabado un poco muerta. Hemos estado tres horas en total en el agua", declaró Alabau. Betanzos y Echegoyen destacaron la diversión del Reto de las Campeonas.